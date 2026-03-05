SolarFlow 2400 Pro, votre allié pour une autonomie solaire sur mesure et la maîtrise du calendrier Tempo

Avec sa capacité extensible et sa puissance élevée, le SolarFlow 2400 Pro de Zendure s’adresse aux foyers disposant déjà d’une production solaire importante. Il permet d’optimiser son autoconsommation tout en réduisant sa dépendance au réseau électrique, notamment les jours rouges.

Si vous avez souscrit au forfait Tempo d’EDF, vous connaissez parfaitement la règle du jeu : profiter de tarifs imbattables 300 jours par an, tout en redoutant les 22 fameux Jours rouges où le prix du kilowattheure s’envole en heures pleines. Dans ce contexte, la simple autoconsommation solaire ne suffit plus ; il faut savoir stocker et piloter son énergie avec précision.

Le Zendure SolarFlow 2400 Pro s’impose comme la pièce manquante de ce puzzle énergétique. Conçu pour s’intégrer en toute simplicité à votre installation photovoltaïque, ce système de stockage intelligent vous permet de devenir votre propre fournisseur d’énergie au moment où le réseau est le plus coûteux. Que ce soit en emmagasinant le surplus de vos panneaux la journée ou en se rechargeant stratégiquement lors des heures creuses, le SolarFlow 2400 Pro garantit que vos appareils énergivores tournent à l’énergie gratuite (ou à bas coût), même en plein pic tarifaire.

SolarFlow 2400 Pro et 4 panneaux 450 W : 1 367,05 € (au lieu de 1 439€) sur Zendure avec le code TOMH5

SolarFlow 2400 Pro : un stockage haute puissance pour les installations photovoltaïques exigeantes

Positionné comme le modèle flagship, le SolarFlow 2400 Pro vise les installations photovoltaïques de grande capacité. Il accepte jusqu’à 3000 W d’entrée DC via quatre MPPT indépendants et peut atteindre 4800 W d’apport solaire total en configuration hybride DC + AC. La puissance d’injection peut être portée à 2400 W et la capacité extensible jusqu’à 16,8 kWh grâce à l’ajout de batteries.

Dans un foyer équipé de panneaux solaires, cette réserve permet d’absorber les surplus de production et de les restituer en soirée ou lors des pointes de consommation. Couplé à une tarification dynamique, le système peut également stocker l’électricité lorsque les prix sont bas et la restituer quand ils augmentent, en optimisant ainsi le coût global de l’énergie.

En dimensionnant le SolarFlow 2400 Pro avec 16,8 kWh de stockage (soit cinq batteries AB3000L), Zendure avance un scénario à 5 000 kWh/an (tarif fixe) où les gains peuvent monter jusqu’à 1 686 € par an, pour un amortissement évalué autour de 2,7 ans.

Dans un second cas, sur une consommation d’environ 7 000 kWh/an avec tarif dynamique, l’intérêt vient aussi de l’arbitrage horaire : les économies annoncées tournent autour de 1 591 € par an, avec un retour sur investissement estimé à environ 2,86 ans via la gestion intelligente HEMS + ZENKI.

Sur le marché français, le SolarFlow 2400 Pro prend également en compte le mécanisme EDF Tempo. Zendure a intégré un algorithme IA localisé permettant un arbitrage précis basé sur le calendrier officiel des jours Bleus, Blancs et Rouges. Le système ajuste automatiquement les flux énergétiques afin de limiter l’exposition aux jours les plus onéreux et de maximiser l’utilisation lors des périodes plus économiques. Les utilisateurs disposent ainsi d’une logique d’optimisation transparente, fondée sur un calendrier tarifaire fixe et parfaitement anticipable.

🏡 HEMS 2.0 : automatiser la gestion énergétique du foyer

En effet, le SolarFlow 2400 Pro s’inscrit dans un écosystème plus large piloté par HEMS 2.0, la solution logicielle de Zendure dédiée à la supervision énergétique. Celle-ci centralise les données issues des différents équipements et orchestre la distribution de l’électricité selon les besoins.

L’intelligence artificielle ZENKI™ 2.0 ajuste en temps réel les flux entre production solaire, stockage et réseau, en tenant compte notamment des prévisions météorologiques et des tarifs énergétiques. Cette approche vise à maximiser l’autoconsommation tout en réduisant la dépendance aux fluctuations du marché de l’électricité.

🔐 ZenGuard, la sécurité sans compromis

En matière de sécurité, Zendure équipe également la gamme du système ZenGuard™, intégrant une architecture Dual BMS, une auto-maintenance intelligente des batteries et un dispositif d’extinction automatique activé à 170°C. Le principe actif va se transformer en gaz et ainsi libérer de fines particules qui vont refroidir la flamme et l’éteindre chimiquement, et cela sans laisser de résidus nocifs.

Cette combinaison vise à protéger efficacement l’installation contre les risques thermiques et électriques, tout en assurant un fonctionnement fiable sur le long terme.C’est donc le moment idéal pour renforcer votre installation photovoltaïque avec une solution de stockage performante !