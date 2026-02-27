Stockage solaire : modernisez votre installation photovoltaïque avec la nouvelle gamme SolarFlow de Zendure !

Conçu pour les installations photovoltaïques existantes, le SolarFlow 2400 AC+ de Zendure ajoute une couche de stockage à votre installation. Une approche qui vise à optimiser l’autoconsommation et la gestion énergétique de votre foyer.

La transition énergétique domestique ne repose plus uniquement sur la production photovoltaïque. Pour tirer pleinement parti d’une installation solaire, il devient essentiel de disposer d’un stockage capable d’absorber les surplus et de lisser la consommation au fil de la journée.

Zendure, spécialiste des solutions d’énergie plug-and-play, poursuit cette logique avec sa nouvelle génération SolarFlow. La marque vise désormais une approche plus complète, intégrant matériel, gestion intelligente et optimisation des coûts dans un même écosystème domestique. Et pour célébrer le lancement, la marque propose déjà des offres très intéressantes !

🔥 Les offres disponibles

SolarFlow 2400 AC+ : du stockage AC pour moderniser une installation photovoltaïque

Le SolarFlow 2400 AC+ se positionne comme une solution retrofit destinée aux installations photovoltaïques existantes. Fonctionnant en couplage AC, il se connecte directement au réseau domestique sans intervenir sur les panneaux ni sur l’onduleur, ce qui simplifie considérablement l’intégration.

Le système supporte jusqu’à 2400 W d’entrée et de sortie, avec une limite d’injection initiale fixée à 800 W pouvant être augmentée. Sa capacité modulable démarre à 2,4 kWh et peut atteindre 16,8 kWh via l’ajout de batteries, offrant ainsi une solution évolutive pour absorber les pics de production et alimenter le foyer en soirée.

Pour un foyer consommant 5 000 kWh/an avec un tarif fixe, l’installation d’un onduleur SolarFlow 2400 AC+ et de cinq batteries AB3000L (16,8 kWh) permet d’économiser jusqu’à 1 686 € par an. Le retour sur investissement est estimé à seulement 2,7 ans, calculé sur la base du prix moyen de l’électricité en France (0,275 €/kWh).

Pour un foyer au tarif dynamique consommant 7 000 kWh/an une configuration SolarFlow de 16,8 kWh peut générer 1 591 € d’économies annuelles. Grâce à la solution ZENKI HEMS l’énergie est stockée au meilleur moment et permet un amortissement complet en moins de 3 ans.

HEMS 2.0 : vers une gestion énergétique automatisée

Zendure accompagne ce matériel d’une plateforme logicielle complète baptisée HEMS 2.0. Celle-ci supervise l’ensemble des flux énergétiques du foyer, depuis la production solaire jusqu’aux usages domestiques, en passant par le stockage et l’alimentation du réseau.

L’intelligence artificielle ZENKI™ 2.0 analyse en continu les données de consommation, les prévisions météorologiques et les tarifs de l’électricité pour optimiser l’utilisation de l’énergie. L’objectif est double : maximiser l’autoconsommation tout en réduisant la dépendance au réseau et aux fluctuations tarifaires.C’est le moment parfait pour optimiser votre installation photovoltaïque avec une solution de stockage évolutive !



Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.