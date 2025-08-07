Ce benchmark de la puce A19 Pro est un faux, c’est en fait un benchmark de la puce M3

Une fausse fuite de benchmark a suggéré que l’A19 Pro d’Apple aurait un CPU à 8 cœurs avec des performances multicœurs rivalisant avec le M3, mais ces résultats se sont avérés être falsifiés.

Un benchmark mensonger annonçait les prétendues performances de la puce A19 Pro

Une fausse fuite de benchmark a récemment fait surface, suggérant que l’A19 Pro d’Apple serait équipé d’un CPU à 8 cœurs au lieu de la configuration traditionnelle à 6 cœurs. Les résultats, bien que faux, ont montré des performances multicœurs rivalisant avec celles du M3 d’Apple. Les cœurs performants étaient censés fonctionner à des fréquences de 4,49 GHz, obtenant un score monocœur de 4 309 points et un score multicœur de 11 604 points, presque égal au score de 11 863 points du M3.

Bien que ces résultats aient été impressionnants, ils se sont avérés être une falsification. Des résultats similaires de l’A19 Pro n’ont pas pu être trouvés dans la base de données de Geekbench 6, indiquant un benchmark forcé. Cette fausse fuite a suscité des conversations intéressantes, mais il est important de noter que les résultats n’étaient pas réels.

Selon les rumeurs, les puces A19 et A19 Pro ne se concentreront pas sur la performance brute cette année, mais plutôt sur l’efficacité pour améliorer l’autonomie de la batterie de la gamme iPhone 17. Les fuites précédentes avaient suggéré des améliorations de performance irréalistes, comme une augmentation de 80 % des scores multicœurs par rapport à l’A18 Pro, ce qui n’a jamais été observé dans l’histoire des puces A-series d’Apple.

Bien que la fausse fuite ait montré des résultats prometteurs, il est crucial de rester critique face à de telles informations et d’attendre des annonces officielles pour obtenir des données fiables sur les performances de l’A19 Pro.