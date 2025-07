iPhone 17 Pro Max : enfin une batterie de 5000 mAh à bord ?

L’iPhone 17 Pro Max d’Apple pourrait offrir jusqu’à 35 heures d’autonomie grâce à sa batterie de 5 000 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un iPhone. Cette amélioration significative par rapport à la batterie de 4 676 mAh de l’iPhone 16 Pro Max est rendue possible grâce à plusieurs avancées technologiques et optimisations.

La puce A19 Pro, conçue par Apple, joue un rôle crucial dans cette amélioration de l’autonomie. Fabriquée avec une technologie de pointe, cette puce promet non seulement des performances accrues, mais aussi une meilleure gestion de l’énergie. En outre, l’intégration du modem Snapdragon X80 de Qualcomm contribue également à l’efficacité énergétique de l’appareil. Ce modem, connu pour sa consommation d’énergie optimisée, permet une connectivité plus stable et plus rapide tout en réduisant la consommation de la batterie.

Voici un tableau comparatif des capacités de batterie des modèles Pro Max depuis l’iPhone 11 :

Modèle Capacité de la batterie iPhone 11 Pro Max 3 969 mAh iPhone 12 Pro Max 3 687 mAh iPhone 13 Pro Max 4 352 mAh iPhone 14 Pro Max 4 323 mAh iPhone 15 Pro Max 4 422 mAh iPhone 16 Pro Max 4 676 mAh iPhone 17 Pro Max 5 000 mAh (rumeur)

Selon Apple, l’iPhone 16 Pro Max offre une autonomie de 33 heures, soit une augmentation par rapport aux 29 heures de l’iPhone 14 Pro. Avec les estimations actuelles, on peut présumer que l’iPhone 17 Pro Max pourrait offrir une autonomie allant jusqu’à 35 heures, voire plus, en fonction des optimisations et des améliorations supplémentaires en matière d’efficacité énergétique.

Apple prévoit d’annoncer les modèles iPhone 17 et iPhone 17 Pro en septembre, avec des changements majeurs. L’iPhone 17 Air pourrait être la nouveauté majeure de l’événement, Apple prévoirait de vendre des millions d’unités au cours de la première année de sa sortie.