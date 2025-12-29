Cette solution pourrait faire chuter le prix de la RAM pour votre PC

Contre le prix de la RAM en hausse, des fabricants ont trouvé des solutions intéressantes, consistant à utiliser … de l’ancienne RAM pour PC portable !

L’expansion des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle génère une demande accrue en DRAM et NAND, ce qui affecte directement le marché grand public. Selon PCPartPicker, les prix de la mémoire ont plus que triplé ces derniers mois.

Évolution tarifaire constatée :

Type Prix moyen (avant) Prix moyen (actuel) DDR4-3600 (2×16 Go) ~100€ ~250€ DDR5 (2×16 Go) ~100€ ~400€

Cette situation provoque également un regain d’intérêt pour les processeurs AMD compatibles DDR4, permettant d’éviter le surcoût du DDR5.

Solution alternative : les modules SO-DIMM avec adaptateurs

Une vidéo de Hardware Canucks examine l’utilisation de mémoire SO-DIMM (format laptop) sur des cartes mères desktop via des adaptateurs. Ces adaptateurs se vendent généralement entre 15 et 30 dollars.

Avantages sérieux

Les modules SO-DIMM restent moins onéreux que leurs équivalents desktop

Le marché de l’occasion (eBay notamment) offre des tarifs supplémentaires réduits

Les pertes de performances mesurées demeurent inférieures à 10 % en jeu et en productivité

Quelques contraintes techniques

Stabilité : Hardware Canucks recommande de limiter les modules DDR5 à 4 800 MT/s ; les fréquences supérieures provoquent des instabilités, particulièrement sur plateformes AMD

: Hardware Canucks recommande de limiter les modules DDR5 à 4 800 MT/s ; les fréquences supérieures provoquent des instabilités, particulièrement sur plateformes AMD Encombrement : les connecteurs additionnels augmentent la hauteur de plusieurs millimètres, posant des problèmes de dégagement dans les boîtiers mini-ITX

: les connecteurs additionnels augmentent la hauteur de plusieurs millimètres, posant des problèmes de dégagement dans les boîtiers mini-ITX Pérennité : la chaîne compare cette solution à une roue de secours — fonctionnelle mais temporaire

Un prix en hausse et des pénuries durables

Les analystes du secteur estiment que les pénuries pourraient persister jusqu’en 2026 ou 2027. Les alternatives suggérées incluent l’achat de systèmes préassemblés ou de bundles composants/mémoire.