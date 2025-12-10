Les prix des barrettes de RAM explosent, les délais de livraison avec

Les prix de la RAM atteignent des niveaux incroyables, avec près de 2000€ pour un kit de 128 Go. Ce n’est pas près de baisser, nous en sommes encore au début de cette augmentation fulgurante.

Si vous attendiez les fêtes de fin d’année pour mettre à jour votre configuration ou assembler le PC de vos rêves, la douche n’est pas froide : elle est glaciale. En ce 10 décembre 2025, nous ne faisons pas face à une simple fluctuation de marché. Nous vivons, sans hyperbole aucune, la crise la plus grave de l’histoire du hardware grand public.

Oubliez la pénurie des cartes graphiques de l’ère du minage de crypto-monnaies. Oubliez les ruptures de stock logistiques du COVID. Ce que nous traversons aujourd’hui, avec la saturation totale des chaînes de production de semi-conducteurs, est une tempête parfaite qui risque de redéfinir notre loisir pour les années à venir. Le symbole le plus brutal de ce changement de paradigme vient de tomber : Micron a officiellement tué sa marque grand public, Crucial.

Une explosion des coûts des puces

La disparition de Crucial n’est pas un aveu d’échec commercial, c’est un choix stratégique froid et calculé. Pourquoi s’embêter à vendre des barrettes à l’unité aux joueurs quand l’industrie de l’Intelligence Artificielle achète la production entière à prix d’or avant même qu’elle ne sorte des usines ?

Les conséquences tarifaires sont immédiates et terrifiantes pour nos portefeuilles. Il y a encore six mois, nous trouvions les tarifs élevés ; aujourd’hui, ils sont indécents.

Les relevés de prix actuels, notamment via les grossistes taïwanais comme PCHome, donnent le vertige :

Les prix de la RAM ce 10 décembre sur Amazon en France.

Un kit DDR5 de 32 Go (l’entrée de gamme désormais pour le jeu moderne) se négocie désormais au-dessus de la barre des 300 €.

(l’entrée de gamme désormais pour le jeu moderne) se négocie désormais au-dessus de la barre des €. Pour les créateurs de contenu et les stations de travail nécessitant encore de la DDR4, la situation est grotesque : des kits de 128 Go atteignent aujourd’hui des sommets à plus de 1800€.

Les prix pour 128 Go de RAM atteignent les quasiment 2000€ !

Les prix ont doublé, voire triplé en quelques mois. Et selon nos sources dans l’industrie, certains fabricants de barrettes disposent désormais de fenêtres de paiement de quelques heures seulement pour sécuriser des puces DRAM auprès des fournisseurs, sous peine de voir le lot partir chez un concurrent plus offrant.

L’IA : le coupable idéal

La cause racine est unique et omniprésente : l’Intelligence Artificielle. Les centres de données (Data Centers) sont en pleine mutation pour supporter les modèles d’IA générative toujours plus gourmands. Ils absorbent l’intégralité de la production de mémoire HBM, DDR5 et de stockage NAND.

Micron n’est pas seul. Samsung et SK Hynix réorientent massivement leurs lignes de production. Le consommateur final — vous, moi, le joueur, le monteur vidéo — est devenu une variable d’ajustement négligeable.

2026 sera encore pire : préparez-vous à hiberner

Si vous pensiez que le pire était derrière nous en cette fin 2025, détrompez-vous. Les analystes et nos sources internes sont formels : le pic des prix n’est attendu que pour le milieu de l’année 2026.

Les prévisions actuelles indiquent que les pénuries de mémoire dureront au moins jusqu’au quatrième trimestre 2027. Cela signifie que l’impact se répercutera sur l’ensemble de la chaîne technologique : les prix des cartes graphiques, des PC portables, des consoles de jeu et même des Mini PC vont continuer de grimper mécaniquement.

Un retour à la “normale” — si tant est que ce mot ait encore un sens dans la tech post-2025 — n’est pas envisagé avant 2028.

Notre conseil : prenez soin de votre matériel actuel. Nettoyez vos ventilateurs, changez votre pâte thermique et optimisez vos systèmes. L’ère de l’abondance hardware est terminée, et l’hiver technologique ne fait que commencer.