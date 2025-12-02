Vous n’êtes pas prêts pour l’augmentation du prix de la RAM qui arrive à grands pas

Les deux géants sud-coréens de la mémoire DRAM, qui contrôlent plus de 70 % du marché mondial, annoncent qu’ils ne prévoient pas d’augmentation significative de leur production malgré la pénurie actuelle, estimant que les contraintes d’approvisionnement pourraient durer jusqu’en 2028.

Samsung et SK Hynix, les deux principaux fabricants mondiaux de mémoire DRAM, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas accélérer leur production malgré la forte demande actuelle. Selon un rapport du média sud-coréen Hankyung, les deux entreprises préfèrent adopter une stratégie axée sur la rentabilité à long terme plutôt que sur l’expansion rapide de leurs capacités.

Les fabricants restent prudents

Les deux fabricants sud-coréens, qui représentent ensemble plus de 70 % de la production mondiale de DRAM, justifient leur approche par les difficultés rencontrées lors des cycles précédents. Durant la période post-COVID, l’industrie a connu une chute de la demande qui a contraint les producteurs à réduire drastiquement leurs capacités.

« Plutôt que d’étendre rapidement nos installations, nous poursuivrons une stratégie visant à maintenir une rentabilité à long terme. Nous minimiserons le risque de surproduction grâce à une stratégie d’investissement qui équilibre la demande des clients et les prix », a déclaré Samsung.

Des prix en forte hausse pour les consommateurs

Cette politique de production mesurée intervient dans un contexte de hausse notable des prix de la mémoire vive. La demande en DRAM atteint actuellement des niveaux historiques, tirée notamment par le secteur de l’intelligence artificielle. Les consommateurs sont directement affectés par cette situation, avec des prix de RAM qui ont augmenté de manière significative ces dernières semaines.

On peut déjà constater des hausses notables de prix sur certains kits de mémoire, qui ont pris au moins 25% en quelques mois. Pour l’instant, la hausse restent limitée en France, mais ne devrait pas tarder à se faire ressentir.

Des contrats à court terme pour limiter la hausse des prix

Selon le rapport, les fournisseurs établissent désormais des contrats à court terme avec leurs clients, une pratique qui leur permet de répercuter plus rapidement les hausses de prix. Cette approche s’inscrit dans la stratégie de préservation des marges adoptée par les fabricants.

Les analystes estiment que les pénuries de DRAM pourraient se prolonger jusqu’en 2028. Les produits utilisant de la mémoire DRAM, notamment les barrettes de RAM et les cartes graphiques, devraient donc rester sous contrainte d’approvisionnement pendant plusieurs trimestres.

Les fabricants craignent d’avoir trop de RAM sur les bras

Les fabricants redoutent qu’un investissement massif dans de nouvelles capacités de production ne conduise à une situation de surproduction si la demande liée à l’intelligence artificielle venait à ralentir. Cette prudence reflète les leçons tirées des cycles précédents, où des périodes d’expansion avaient été suivies de chutes de prix et de pertes financières.

Afin de ne pas se retrouver avec des quantités de puces de RAM sur les bras, difficiles à écouler, les constructeurs souhaitent limiter leur production. Les vendre plus cher sans augmenter les chaînes d’approvisionnement semble donc l’idée la moins dangereuse pour les deux entreprises leader du marché.