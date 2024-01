Meilleurs iPhone 2024 : notre comparatif pour bien choisir son smartphone Apple

Notre top 3 des meilleurs iPhone

iPhone 14, le meilleur rapport qualité/prix
iPhone 15 Pro Max, l'iPhone ultime
iPhone 15, le meilleur des iPhone

Que vous cherchiez à remplacer votre iPhone vieillissant ou que vous tentiez l’aventure Apple pour la première fois, l’offre de la marque à la pomme est aujourd’hui suffisamment vaste pour que vous n’ayez aucun mal à trouver votre bonheur, et ce quels que soient vos besoins.

Et récente sortie de la gamme des iPhone 15 a permit à Apple de grossir son catalogue avec des modèles encore plus innovants. Et ces derniers disent enfin adieux à certains éléments vieillissant de la marque, notamment l’encoche et le port lightning. Mais ce n’est pas tout, ils font aussi baisser le prix des générations précédentes, rendant plus accessibles certains modèles encore performants. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs iPhone 2024.

iPhone 15 Pro Max, l’iPhone ultime

iPhone 15 Pro Max L'iPhone ultime

1400€ Voir l’offre

1888€ Voir l’offre

1919€ Voir l’offre

1919€ Voir l’offre

1979€ Voir l’offre

1979€ Voir l’offre

1979€ Voir l’offre

1979€ Voir l’offre

On aime Son châssis en titane

Ses performances globales impressionnantes

Son port USB-C

L'ajout du téléobjectif périscopique

Son magnifique écran On n'aime pas Son prix dissuasif

Sa tendance à chauffer lors d'utilisations intensives

L’iPhone 15 Pro Max est incontestablement le meilleur smartphone jamais conçu par Apple, il représente tout ce que la firme sait faire de mieux. Et pour se démarquer du déjà excellent iPhone 15, sa fiche technique a été peaufinée dans les moindres détails.

À commencer par un châssis qui s’allège, passant de l’acier inoxydable au prestigieux titane. Ce changement lui permet non seulement de gagner quelque 19 grammes, mais aussi de se parer d’un aspect encore plus premium. Et cela se ressent très concrètement dans la prise en main. Apple a très clairement travaillé l’ergonomie de son produit, aussi bien en termes de dimension que d’affichage, faisant de lui le plus agréable de la gamme à utiliser.

En parlant d’affichage, passons à son écran. Il s’agit d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120Hz. La qualité d’affichage, à l’image du reste de la gamme, est réellement sublime. Du côté des performances, il s’appuie sur l’excellente puce A17 Pro accompagné de 8 Go de mémoire vive. Autant dire qu’elle ne vous refusera rien.

La partie photo est très bonne. L‘iPhone 15 Pro Max commence enfin à rattraper en qualité certains de ses concurrents haut de gamme, sans pour autant les dépasser cependant. On note donc l’ajout d’un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels accompagné d’un grand-angle de 48 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Des caractéristiques qu’il sera à priori possible de retrouver sur l’iPhone 16. Terminons sur deux points : sa batterie de 4422 mAh qui vous offrira une autonomie généreuse, ainsi que l’ajout de l’USB-C tant attendu.

iPhone 15 Pro, l’alternative plus abordable

iPhone 15 Pro un très bon iPhone premium

1079€ Voir l’offre

1155€ Voir l’offre

1169€ Voir l’offre

1169€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1229€ Voir l’offre

1229€ Voir l’offre

1229€ Voir l’offre

On aime Ses finitions premium

Ses excellentes performances

Son autonomie généreuse

Son magnifique écran

Sa taille compacte et son poids léger

Son port USB-C On n'aime pas Chauffe légèrement lorsqu'il est très sollicité

Un prix toujours haut

L’iPhone 15 Pro Max est bel et bien le meilleur. Mais cette excellence a un prix, vous vous en doutez. C’est pourquoi l’iPhone 15 Pro représente une très bonne alternative, tout aussi premium mais aussi légèrement moins cher.

Ses caractéristiques sont sensiblement les mêmes. Comme différence, on trouve un écran un petit peu plus petit (6,1 pouces) et une batterie plus modeste de 3274 mAh. Son prix de départ est de 1229 euros, soit environ 200 euros de moins que son grand-frère, pour des performances similaires.

iPhone 15, le meilleur des iPhone

iPhone 15 Le meilleur des iPhone

730€ Voir l’offre

839€ Voir l’offre

909€ Voir l’offre

909€ Voir l’offre

917.85€ Voir l’offre

939€ Voir l’offre

969€ Voir l’offre

969€ Voir l’offre

969€ Voir l’offre

On aime Ses bonnes performances équilibrés

Son tarif sous la barre des 1000 euros

Son port USB-C

Son écran Oled

Sa belle autonomie

Le bouton action On n'aime pas Toujours pas de vraie charge rapide

Un smartphone dernière génération performant et équilibré pour moins de 1000 euros ? Voilà ce que vous propose l’iPhone 15. S’il n’est pas aussi performant que ces deux grands frères, il déploie des performances solides qui conviendront à la très grande majorité des utilisateurs et des bourses.

Avec sa puce A16 Bionic, ses performances ne sont pas au niveau de l’iPhone 15 Pro Max et du 15 Pro, mais sont tout de même convaincantes et très rapides. Pour tous ceux qui n’ont pas besoin d’une machine de guerre, c’est un excellent choix. Son excellent écran Oled Super Retina XDR de 6,1 pouces est au niveau des modèles premium. Et il fourni une qualité d’affichage impeccable.

Il n’est pas conçu en titane, mais ses finitions restent soignées. Le nouveau bouton Action personnalisable a d’ailleurs été ajouté sur le côté, comme sur les Pro et Pro Max. Et il vaut mieux s’y habituer, car on devrait le retrouver sur le prochain iPhone 16. De même que le port USB-C. Au niveau des photos, on trouve un grand-angle de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. La qualité est très bonne, même si elle n’est malheureusement toujours pas au niveau de la concurrence. Terminons avec la batterie de 3349 mAh qui vous permettra de tenir largement une journée. L’iPhone 15 est donc un excellent smartphone, à un prix enfin plus accessible.

iPhone 14, un bon rapport qualité/prix

iPhone 14 Un bon rapport qualité/prix

659.99€ Voir l’offre

756€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre

809€ Voir l’offre

819€ Voir l’offre

819€ Voir l’offre

819€ Voir l’offre

On aime De bonnes performances encore aujourd'hui

Son autonomie convaincante

Son bel écran Oled

Son bon rapport qualité/prix On n'aime pas Pas de charge rapide

Des photos perfectibles

Les iPhone issus de la génération précédente sont loin d’être déjà obsolètes. L’iPhone 14 en est la preuve. Nous considérons celui-ci comme le meilleur rapport qualité/prix, car son tarif a baissé de façon significative à la sortie des iPhone 15. Il conviendra parfaitement à tous les utilisateurs à la recherche d’un produit aux performances correctes pour un usage classique.

Équipé d’une puce A15 Bionic et de 6 Go de mémoire vive et d’un écran Oled Super Retina XDR de 6,1 pouces, il offre une très bonne qualité d’affichage dans un format assez compact. Sa batterie de 3279 mAh est bien suffisante pour tenir une journée, même si cela dépendra de votre utilisation. Et il vous faudra compter 1h20 pour le charger entièrement.

Côté photo, il ne faudra pas vous attendre à la qualité des dernières générations, mais le bloc objectif offre tout de même de très bons clichés grâce à son capteur principal de 48 mégapixels et ses nombreuses fonctionnalités. En bref, cet iPhone 14 est un excellent choix pour les utilisateurs qui ne sont pas trop exigeants et qui cherchent un bon smartphone sans avoir à casser la tirelire.

iPhone 14 Plus, un iPhone en grand format

iPhone 14 Plus Un iPhone en grand format

694.59€ Voir l’offre

719.99€ Voir l’offre

727.90€ Voir l’offre

843€ Voir l’offre

919€ Voir l’offre

919€ Voir l’offre

919€ Voir l’offre

919€ Voir l’offre

919€ Voir l’offre

On aime Son grand écran très réussi

Son autonomie impressionnante

Ses excellentes performances

Son rapport performances/prix On n'aime pas On aurait voulu du 120hZ

L’iPhone 14 Plus a de nombreuses qualités, mais la principale est un magnifique écran Oled grand format qui fait de lui un excellent smartphone. Il s’agit d’une dalle de 6,7 pouces offrant une qualité d’affichage impressionnante grâce à son taux de rafraîchissement de 60Hz. Niveau performances, il reprend la majorité des caractéristiques de l’iPhone 14, notamment sa puce A15 Bionic offrant encore aujourd’hui des performances très convaincantes.

Sa batterie de 4323 mAh est l’une des plus endurantes du marché et vous tiendra largement une journée, voire davantage. Cet iPhone 14 Plus est un mélange parfait, en termes d’affichage et de performances, entre le 14 et le 14 Pro. Il est aussi proposé à un tarif plus doux, un argument qu’on apprécie. D’autant plus qu’il a connu une baisse de prix depuis la sortie de la nouvelle génération.

iPhone 13 mini, le plus compact des iPhone

iPhone 13 mini Le plus compact des iPhone

600€ Voir l’offre

On aime Son format compact

Ses performances encore très bonnes aujourd'hui

Son autonomie généreuse

La qualité de ses photos

Son bon rapport qualité/prix On n'aime pas Sa charge un peu lente

Son rafraîchissement à 60Hz

Continuons cette sélection avec un smartphone aussi compact qu’abordable : l’iPhone 13 mini, un modèle qui est loin d’avoir dit son dernier mot. Si vous êtes étonné de le trouver ici, sachez que malgré sa date de sortie datant déjà d’il y a quelques années, il a encore beaucoup à offrir. C’est d’autant plus vrai qu’il a toujours été considéré comme une vraie réussite.

Doté d’une puce A15 Bionic encore tout à fait performante aujourd’hui, il saura satisfaire la très grande majorité des utilisateurs. Son écran de 5,4 pouces est très compact, il se destine donc à ceux qui recherchent un mobile petit gabarit. Mais malgré sa taille réduite, la dalle Oled est d’une excellente qualité.

Le rendu des photos est lui aussi très bon grâce à des objectifs semblables à ceux qu’on trouve sur le l’iPhone 12 Pro Max. Sa batterie de 2438 mAh vous permettra de profiter d’une autonomie généreuse. Un produit petit format, performant et équilibré et à prix réduit, voilà ce que l’iPhone 13 mini vous propose.

🧐 Pourquoi choisir un iPhone ?

Choisir un iPhone plutôt qu’un smartphone issu d’un autre constructeur est une décision qui repose avant tout sur vos préférences. L’écosystème conçu par la marque californienne est en effet unique, certains adhèrent, d’autres non. Ils offrent des avantages que les Android ne proposent pas, et vice versa. Voici quelques pistes de réflexion qui peuvent vous permettre de déterminer pourquoi vous devriez choisir un iPhone :

Le dispositif de mise à jour : les produits Apple sont très régulièrement mis à jour par la marque. Déployées sur tous les appareils en même temps, les mises à jours se font même sur les plus anciens.

: les produits Apple sont la marque. Déployées sur tous les appareils en même temps, les mises à jours se font même sur les plus anciens. La protection des données : Apple a la réputation de concevoir les appareils les plus sûrs du marché . Cela est dû au fait qu’iOS est un système fermé. Apple contrôle bien plus qu’Android les applications qui peuvent être installées ou non sur ses périphériques.

: Apple a la réputation de concevoir les appareils les . Cela est dû au fait qu’iOS est un système fermé. Apple contrôle bien plus qu’Android les applications qui peuvent être installées ou non sur ses périphériques. L’écosystème Apple : tous les appareils conçus par la marque fonctionnent de façon harmonieuse ensemble. Les photos, les notes, les applications, l’agenda même les appels et les messages… Tout est connecté sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ces fonctions partagées sont très pratiques, notamment dans un contexte professionnel.

: tous les appareils conçus par la marque fonctionnent ensemble. Les photos, les notes, les applications, l’agenda même les appels et les messages… Tout est connecté sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. sont très pratiques, notamment dans un contexte professionnel. Leur durée de vie : en moyenne, la durée de vie des iPhone est de 4 ans. Contre 2 ans pour les smartphones Android. Cela est notamment dû au fait qu’ils sont mis à jour plus longtemps, mais pas que. Leur longévité est avérée, et cela fait d’eux des appareils plus fiables, et qui se revendent mieux.

Pour ce qui est de l’interface, c’est avant tout un choix personnel. Épurés, minimalistes et travaillés, voilà ce qui caractérise les iPhone. Cependant ils sont aussi moins personnalisables que ces derniers, bien que les dernières mises à jour Apple tendent vers le contraire.

🆕 Quels sont les iPhone encore mis à jour en 2024 ?

Actuellement, la dernière version d’iOS disponible est iOS 17. Elle est compatible avec tous les iPhone jusqu’au SE deuxième génération. Cela signifie que les iPhone 8, les iPhone 8 Plus et les iPhone X sont officiellement retirés de la course aux mises à jour logicielles.

Chaque année à la sortie de la nouvelle version d’iOS il est possible de retrouver facilement sur le site officiel de la firme les iPhone exclus de la mise à niveau.

D’ailleurs, pour la sortie d’iOS 18 en 2024, Apple aurait déjà dévoilé certains de ses projets, et ils concernent l’IA.

🔋 Quels iPhone ont la meilleure autonomie ?

Pendant des années, la réputation des iPhone était d’avoir une mauvaise autonomie. Un jugement mérité, Apple était vraiment en dessous de la concurrence au niveau des batteries. Cependant, le tir est corrigé avec les dernières générations. Les modèles 15 Pro et 15 Pro Max offrent chacun 2 jours d’autonomie. Le 14 Pro et le 14 Pro Max disposent eux aussi d’une batterie généreuse qui conviendra aux utilisateurs les plus exigeants.

Les smartphones plus classiques (l’iPhone 14 et l’iPhone 15) quant à eux, sans offrir une autonomie exceptionnelle, tiennent au minimum une journée entière loin du chargeur. L’époque où les batteries Apple étaient médiocres est donc derrière nous.

iPhone 15 – Crédit : Apple

🤔 Quelle quantité de stockage choisir pour son iPhone ?

Tous les modèles d’iPhone possèdent plusieurs options de stockage, et donc plusieurs tarifs. Actuellement, la capacité minimale est de 128 Go. C’est le minimum pour ne pas avoir a faire le tri tous les quatre matins. Si vous souhaitez plus d’espace, 256 Go, 512 Go ou même 1 To, alors il faudra mettre la main au portefeuille.

Mais alourdir la facture d’achat n’est pas le seul moyen d’obtenir du stockage supplémentaire. En effet, Apple mise énormément sur son Cloud qui vous permettra de stocker vos données ailleurs que sur votre iPhone et de gagner en tranquillité d’esprit. Ce Cloud n’est pas gratuit, mais il a l’avantage d’être disponible sur tout l’écosystème Apple, rendant vos données disponibles instantanément sur tous vos appareils.

Choisir votre quantité de stockage dépend donc notamment de si vous souhaitez ou non passer par le Cloud. Les 256 Go sont un bon compromis si vous avez tendance à stocker un nombre important de données. Si vous payez déjà le Cloud, alors les 128 Go de base vous suffiront largement.

💧 Est-ce que les iPhone sont étanches ?

Comme pour l’autonomie de leur batterie, Apple a tardé à rendre ses smartphones étanches. Cependant, depuis l’iPhone 7, tous le sont. Les iPhone 15, 14, 13 et 12 sont IP68 et peuvent descendre à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Attention donc si vous possédez un modèle plus ancien, notamment le SE ou le XR. Ils ne peuvent plonger qu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

🎧 Quels accessoires choisir pour accompagner son iPhone ?

Les iPhone sont des petits bijoux de technologie, et ils ne sont pas donnés. Alors le premier accessoire dont vous aurez besoin est une coque de protection. Apple en vend de nombreux modèles, compatibles ou non avec les chargeurs MagSafe. N’oubliez pas non plus d’équipé votre écran d’un verre trempé pour le protéger un maximum contre les chutes.

De nombreux accessoires peuvent accompagner votre smartphone, notamment une Apple Watch, des écouteurs AirPods ou encore un casque AirPods Max. Tous ces produits ont l’avantage d’être parfaitement conçus pour fonctionner avec votre iPhone de façon optimale.

