ChatGPT va bientôt enregistrer absolument TOUT ce que vous lui dites

OpenAI a annoncé une mise à jour majeure de son assistant intelligent ChatGPT, qui permet désormais de relire toutes les anciennes conversations pour actualiser sa mémoire. Cette fonctionnalité, présentée par Sam Altman, le PDG d’OpenAI, vise à offrir une expérience utilisateur plus personnalisée.

ChatGPT enregistrera absolument tout

La nouvelle fonctionnalité permet à ChatGPT de relire l’intégralité des conversations précédentes avec l’utilisateur. L’assistant pourra ainsi se souvenir de détails personnels tels que le métier, les goûts musicaux, les problèmes d’appartement, les centres d’intérêt et les dates importantes. Cette mémoire étendue permet à ChatGPT de répondre de manière plus pertinente et personnalisée lors des nouvelles conversations.

Avec cette mise à jour, ChatGPT devient un assistant plus exclusif, capable de répondre à des questions personnelles sans que l’utilisateur ait besoin de répéter des informations déjà fournies. Par exemple, si l’utilisateur a mentionné le nom de son animal de compagnie dans une conversation précédente, ChatGPT s’en souviendra lors des discussions futures.

Depuis février 2024, OpenAI propose un système de mémoire optionnel pour ChatGPT, permettant à l’outil de se souvenir des détails importants dans les nouvelles conversations. Cette mise à jour étend cette capacité à toutes les conversations, y compris celles antérieures à 2024. Un nouveau bouton “Connaissances internes” permet d’obtenir des réponses basées uniquement sur la base de données interne de ChatGPT.

Une fonctionnalité bien évidemment bloquée en Europe

La fonctionnalité est initialement réservée aux abonnés Plus et Pro, avec une extension prévue pour les autres abonnements payants dans les prochaines semaines. La mise à jour n’est pas encore disponible en Europe, car OpenAI doit s’assurer de la conformité avec les réglementations européennes sur la protection des données. Les utilisateurs peuvent choisir d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité, et des conversations éphémères sont disponibles pour poser des questions sensibles sans enregistrement.

Si cette mise à jour est très intéressante, elle soulève toutefois des questions sur la confidentialité et la protection des données, auxquelles OpenAI devra répondre pour garantir une adoption large et sécurisée de cette nouvelle fonctionnalité. Il reste à voir si ChatGPT oubliera les conversations supprimées, mais selon les informations données par OpenAI, ça ne semble pas être le cas.