ChatGPT 5 arrive cet été, voici comment cette révolution va bouleverser nos vies

OpenAI devrait présenter ChatGPT 5 dans l’été, a confirmé Sam Altman, le PDG d’OpenAI. Avec ceci, ChatGPT 4.5 devrait disparaître, et laisser la place au nouveau modèle sur-performant.

OpenAI, acteur majeur de l’intelligence artificielle, prépare le lancement de son prochain modèle phare, GPT 5, prévu pour cet été. Cette annonce intervient dans un contexte où l’entreprise renforce sa position sur le marché, tout en redéfinissant ses relations avec ses partenaires stratégiques.

OpenAI se distingue par une structure organisationnelle unique, avec une entité à but non lucratif qui conserve le contrôle opérationnel sur sa branche commerciale. Cette particularité lui permet de concilier innovation et rentabilité, tout en maintenant une certaine indépendance dans ses décisions stratégiques.

OpenAI boosté par Microsoft

Le partenariat entre OpenAI et Microsoft, marqué par un investissement de 13 milliards de dollars de la part de ce dernier, est en cours de renégociation. OpenAI souhaite réduire la participation de Microsoft dans ses profits futurs, passant de 49% à 33%, tout en reprenant le contrôle de ses revenus et de sa propriété intellectuelle. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’autonomie accrue, préalable à une éventuelle introduction en bourse.

Parallèlement, OpenAI étend son influence dans des secteurs traditionnellement dominés par d’autres géants de la technologie, comme Palantir. L’entreprise a récemment remporté un contrat de 200 millions de dollars avec le Département de la Défense américain, marquant ainsi son entrée dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale. Ce contrat, d’une durée d’un an, vise à développer des solutions prototypes d’IA pour répondre à des défis critiques en matière de sécurité.

Des avancées majeures et la fin de GPT 4.5

Sur le plan technologique, GPT 5 promet des avancées significatives en matière de traitement du langage naturel, de compréhension contextuelle et de génération de contenu. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a confirmé lors d’un podcast que le modèle serait disponible “probablement cet été”, sans préciser de date exacte. Cette nouvelle version devrait permettre à OpenAI de renforcer sa position face à des concurrents comme Gemini 2.5 Pro et Claude 4, qui ont récemment montré des performances supérieures dans certains domaines, notamment en codage.

En plus de ça, OpenAI a annoncé la dépréciation de l’API de GPT 4.5, prévue pour le 14 juillet 2025, afin de se concentrer sur le développement de ses nouveaux modèles. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à rationaliser ses ressources et à accélérer l’innovation.

L’entreprise continue également à diversifier ses applications, avec des projets visant à intégrer l’IA dans des domaines variés, allant de la santé à l’éducation, en passant par la cybersécurité. Ces initiatives témoignent de sa volonté de démocratiser l’accès à l’IA et de la rendre utile dans un large éventail de secteurs.

OpenAI se positionne comme un acteur clé de la révolution de l’IA, avec des ambitions croissantes et une stratégie axée sur l’innovation et l’autonomie. Le lancement imminent de GPT 5, couplé à ses récentes avancées commerciales et technologiques, devrait renforcer sa position dominante sur le marché de l’intelligence artificielle.