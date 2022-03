Comparatif de GeForce 256 : attention à la mémoire graphique !

En effet, il existe une multitude de type de Carte GeForce :

Les cartes équipées de 16 Mo de mémoire SDRAM

Les cartes équipées de 32 Mo de mémoire SDRAM

Les cartes équipées de 32 Mo de mémoire SGRAM

Les cartes équipées de 32 Mo de mémoire DDR SGRAM

Voici les trois types de mémoires côte à côte :

A gauche, vous avez de la SDRAM classique, au milieu de la SGRAM et à droite de la DDR SGRAM.

Ces différents type de mémoire ont beaucoup d’impact sur les performances des cartes comme vous allez le voir dans les benchmarks. En effet, les cartes GeForce standard souffrent d’une bande passante mémoire trop faible, ce qui empêche le processeur NV10 d’exprimer toute sa puissance. C’est pourquoi les cartes avec chip SGRAM, mais surtout DDR SGRAM ont fait leur apparition. Ainsi la mémoire DDR (Double Data Rate) SGRAM double la vitesse des transferts mémoire, et l’on obtient théoriquement avec de la mémoire DDR cadencé à 150 MHz les mêmes performances que avec de la mémoire SGRAM cadencée à 300 MHz.

Guillemot 3DProphet SE 16 Mo

Cette carte est à priori très attractive. En effet, pour 1190 F, vous pouvez disposer de votre carte GeForce 256 tant désirée. Mais pourquoi un prix si bas (ou plutôt comment :)) ?

Tout d’abord les cartes graphiques de la gamme 3DProphet SE ne sont pas cadencées à la même fréquence que les autres cartes. En effet le processeur est cadencé à 110 MHz, au lieu de 120 MHz, et la mémoire à 143 MHz au lieu de 166 MHz. De plus la 3DProphet SE 16 n’est équipée ‘que’ de 16 Mo de mémoire vive. Ceci permet donc à Guillemot d’équiper la 3DProphet SE 16 de mémoire SDRAM EliteMT 7 ns, ce qui permet de monter en théorie jusqu’à… 143 MHz 🙁

La carte ne dispose pas non plus de sortie TV, donc ne comptez pas regarder de DVD sur votre télé avec 🙂 Toute ces concessions permettent donc à Guillemot de fournir une carte très peu cher, et devenant une alternative très intéressante au carte à base de TnT 2.

Qualité des drivers / Logiciel en Bundle

Les drivers fournis avec les cartes sont tout ce qu’il y a de plus standard : en effet ils sont basés sur les drivers de référence Nvidia 3.62 (donc aucun problème avec les processeurs Athlon), et n’offrent pas grand chose de plus par rapport au drivers de Nvidia. On retrouve aussi sur le CD la documentation pour la procédure d’installation de la carte.

Du côté des logiciels offerts, on a le droit à uniquement aux démos suivantes :

Rayman 2

Tonic Trouble

Monaco Grand Prix Racing Simulation 2

Speed Busters

Rien d’exceptionnel, mais pour 1190 F, ça me parait normal…

Overclocking

Comme je l’ai annoncé au début, cette carte dispose d’un cœur cadencé à 110 MHz et d’une mémoire cadencée à 143 MHz. Les 7 ns de temps d’accès de la mémoire de cette carte ne me laissaient que peu d’espoir au niveau de l’overclocking de la carte. J’ai néanmoins réussi à monter la mémoire à 166 MHz, et le cœur à 120 MHz. On arrive donc à la vitesse des GeForce normales.

Guillemot 3DProphet SE 32 Mo

Cette carte fait partie de la même gamme que la 3DProphet SE 16 Mo. On la trouve à 1350 F.

Tout comme sa petite sœur, le processeur est cadencé à 110 MHz, au lieu de 120 MHz, et la mémoire à 143 MHz au lieu de 166 MHz. Cette fois-ci, on ne retrouve pas sur la carte de la mémoire Elite, mais de la mémoire HYUNDAI, cadencée elle aussi à 7 ns. La carte ne dispose pas non plus de sortie TV, donc ne comptez pas regarder de DVD sur votre télé avec 🙂

Qualité des drivers / Logiciel en Bundle

Les logiciels et drivers sont ici les mêmes que ceux fournis avec la 3DProphet 16 SE.

Overclocking

Au niveau de l’overclocking, la 3DProphet 32 SE s’en sort mieux que la 3DProphet 16 SE. J’ai réussi en effet à monter la carte jusqu’à 120 pour le coeur, mais cette fois 180 MHz pour la mémoire, ce qui représente 37 MHz de plus que la vitesse normale.

Elsa ErasorX 32 Mo SDRAM

Intéressons nous maintenant à la carte que nous propose ELSA. La première chose qui choque en voyant la carte, c’est tout simplement son aspect. En effet la carte, contrairement aux autres cartes testées dans cet article, n’est pas basée sur le design de référence de Nvidia. Elle dispose d’un radiateur assez imposant, qui laisse présager a priori de bons overclockings. On peut la trouver à 1690 F.

Cette carte bénéficie des fréquences standards préconisées par Nvidia : 120 MHz pour le cœur, et 166 MHz pour la mémoire. Cette mémoire est d’ailleurs d’excellente qualité, puisque la carte est équipée par de la SEC -GC à 5.5 ns. L’overclocking semble donc plus que prometteur 🙂 La carte dispose de plus d’un connecteur qui permet de rajouter la fonction de gestion des lunettes 3D 3DRevelator.



Qualité des drivers / Logiciel en Bundle

Je dois dire que c’est un autre point fort de la carte : les drivers sont tout simplement excellents. Ils sont en français, très simple d’utilisation, et relativement à jour (les derniers disponible sur le site d’ELSA, en version BETA, sont basés sur les 3.66 de Nvidia). Les débutants anglophobes seront donc heureux d’apprendre que certains constructeurs pensent à eux.

Ainsi on a un menu dans la barre des tâches qui vous amène directement dans un sous menu graphique de votre choix. Vous pouvez aussi par exemple régler la fréquence de votre moniteur MHz par MHz.

De plus le manuel fourni explique dans tous les détails les options proposées.

Il offre même plus : une partie complète est consacrée sur « en savoir plus sur le graphisme », avec la représentation du pipeline 3D, les explications des notions d’Éclairage, Transformation, Back Face Culling, 3D Clipping, shading, Texture mapping, Frame buffer… Même le fonctionnement des API OpenGL et DirectX est abordé. Pour terminer en beauté, un glossaire reprend rapidement toutes les explications pour le néophyte. Franchement chapeau ! Mais ce n’est pas fini, ELSA propose en Bundle Corel DRAW Select Edition (corel draw 7 + corel PhotoPaint 7), CD avec des démos de jeux, et un DVD Player ‘ELSAmovie’. Un très bon point pour l’ERASOR X !

Overclocking

D’après la qualité de la mémoire et la taille du dissipateur thermique, je m’attendais à de bonne capacité d’overclocking de la part de cette carte. Et effectivement, les résultats sont excellents. J’ai utilisé l’utilitaire d’overclocking fourni avec les drivers de la carte, et j’ai tout mis à vitesse max, sans rencontrer un seul petit problème. Ainsi la carte s’est retrouvée overclockée à 150 pour le coeur et à 186 pour la mémoire.

Asus v6600 Deluxe 32 Mo SGRAM

Voici encore une très bonne carte GeForce, de fabrication ASUS, et qui a la particularité d’utiliser de la mémoire SGRAM à la place de la mémoire SDRAM classique. La carte est équipée d’un couple ventilateur + radiateur à profil bas. Mais là où l’ASUS v6600 est exceptionnelle, c’est qu’elle propose un sortie TV via deux connecteurs (composite ET SVideo), un entrée SVIDEO, et enfin un connecteur pour brancher des lunettes 3D. On peut la trouver à 2190 F.

La sortie TV n’est pas assurée comme c’est souvent le cas par un chip BT 869, mais par un chip Chrontel CH7005C-T. Après avoir testé la lecture DVD sur la télé, je peux vous affirmer que la qualité est excellente.

L’entrée SVIDEO est elle aussi bien utile : elle vous permet de faire de la capture vidéo, ou tout simplement des snapshots d’images de votre caméra par exemple.

Les lunettes 3D sont en fait les plus décevantes sur cette carte : on a en effet l’impression de payer pour un gadget un peu inutile. Les lunettes en elle-même sont de très bonne qualité et pas trop lourde à porter, mais on a hélas très vite mal au yeux, même avec un taux de rafraichissement élevé. De plus l’effet 3D, même si il est visible n’est finalement pas si terrible que cela.

Un autre point à souligner sur cette carte : la qualité de l’affichage 2D. Il est en effet tout à fait exceptionnel, et n’a vraiment rien à voir avec le résultat obtenu avec les autres cartes. Ainsi, j’ai l’habitude de faire fonctionner mon moniteur en 1024×768 100 Hz, et beaucoup de cartes graphiques à cette résolution et fréquence produisent un leger effet de flou sur les caractères, à cause de la qualité du filtre en sortie de carte. Avec l’ASUS v6600, c’est un véritable bonheur : les caractères sont enfin clairs et fins, et c’est vraiment très appréciable !

Au niveau des fréquences, c’est encore une fois du standard : 120 MHz pour le coeur et 166 MHz pour la mémoire. La mémoire SEC 5 ns (vive l’overclocking ! :)) est vraiment d’excellente qualité.

Qualité des drivers / Logiciel en Bundle

Les drivers proposés pour l’ASUS v6600, tout comme pour l’ELSA Erasor X d’excellente qualité. On retrouve ainsi les raccourcis graphiques sous forme d’un menu dans la barre tache, et ainsi on peut changer en un clin d’œil la fréquence de rafraichissement par exemple. Sur le CD d’installation, on peut trouver un logiciel de monitoring de la carte (température, voltage et vitesse de rotation du ventilateur), les drivers pour la carte (les derniers disponible sont basés sur les 3.68 de NVidia), le logiciel ASUS VGA Live Update, le logiciel ASUS Live, le logiciel VideoSecurity et enfin le logiciel ASUS Tweak Utility.

Le logiciel ASUS VGA Live Update est un petit utilitaire qui permet de récupérer à votre place sur Internet les derniers drivers et BIOS de votre carte graphique. Une très bonne idée ! Le logiciel ASUS Live est tout simplement le logiciel qui permet de contrôler l’entrée vidéo de la carte graphique. Le logiciel VideoSecurity est un logiciel très original, et détectant après configuration, et à l’aide d’une caméra, toute variation de l’image dans une zone déterminée (comme une caméra de sécurité automatisée). Enfin le logiciel ASUS Tweak Utility, vous vous en doutez, sert à overclocker sa carte graphique.

Passons maintenant au Bundle offert avec la carte :

Ulead VIDEOSTUDIO SE (pour le montage vidéo)

ASUSDVD

Le jeu Drakan ‘order of the flame’

Le jeu ROLLCAGE

On a donc ici aussi un bon bundle. Un seul regret : le manuel est en anglais, ainsi que les logiciels et drivers.

Overclocking

La qualité de la carte étant excellente, je m’attendais à un bon overclocking, et je n’ai pas été déçu. En utilisant le logiciel fournit avec la carte, on peut tout mettre au maximum. On obtient donc un fréquence de coeur de 140 MHz et une fréquence mémoire de 195 MHz.

Absolute GeForce Outrageous DDR

Voici la dernière carte de ce comparatif : l’Absolute GeForce DDR. Cette carte est en fait une Leadtek WinFast 256, mais elle est distribuée par Absolute, et offre des avantages non négligeables par rapport à la leadtek classique, comme nous allons le voir.

Au niveau de la carte en elle-même, rien à redire, elle est basée sur le design de référence de Nvidia.

Elle dispose d’une sortie TV géré par le chip BT869. J’ai d’ailleurs été très surpris par la qualité de la sortie, car j’avais déjà testé une TnT2 équipée du même chip, et la qualité était vraiment horrible. La carte est équipée d’un excellent ventilateur / radiateur, qui devrait permettre un overclocking assez aisé au niveau du coeur.



Au niveau des fréquences, on est en présence d’une carte DDR : 120 MHz pour le coeur et 150 MHz pour la mémoire, ce qui équivaut à du 300 MHz comparée à une carte normale. La mémoire est de la Siemens Infineon 6 ns DDR SGRAM.

Qualité des drivers / Logiciel en Bundle

Les drivers proposés avec la carte sont standard. Ils sont basés sur les drivers 3.62 de Nvidia. WinDVD est également fourni sur le CD, pour gouter au joie du DVD 🙂 Le CD comporte également un vidéo présentant l’installation de la carte dans le PC, ce qui peut être très utile pour les néophyte. Au niveau du bundle, si vous êtes joueur, cette carte fera votre bonheur : en effet, et c’est une exclusivité offerte par absolute, vous avez le droit au Software Choice, qui vous propose un jeu gratuit parmi la liste ci dessous.

Suprème Snowboarding

Driver

Rollercoaster Tycoon

Colin Mcrae Rally

Rollcage

TOCA2

Unreal Tournament

Astroids

Heretic II

UEFA Champions League 99

SIN

Space Invaders

Une bonne chose aussi : le manuel est en français ! (et de très bonne qualité)

Overclocking

J’ai rencontré quelques problèmes au niveau de l’overclocking sur cette carte : pas moyen d’overclocker la mémoire sans avoir un affichage totalement corrompu. Je soupçonne un chip mémoire d’être plus ou moins défectueux, car même non overclockée la carte présentait quelques bugs d’affichages clairement liée à la mémoire. Par contre au niveau du coeur, c’est excellent, on monte jusqu’à 150 MHz sans aucun problème.

Les benchmarks

Tous les tests ont été réalisés sur un Celeron 500 avec 128 Mo de RAM et les drivers NVIDIA 3.68 installés. Voici maintenant les performances de toutes ces cartes. Tout d’abord commençons par le fameux 3DMark 2000 en 16 bits :

Une chose est sure : l’ASUS V6600 à vraiment des performances étonnant jusqu’en 1024×768, et se permet de battre la GeForce DDR à plat de couture. Par contre au delà de 1024×768, la GeForce DDR reprend clairement le dessus. Toujours jusqu’en 1024×768, les autres cartes se valent à peu près. Ensuite, au delà des 1024×768, la 3DProphet SE 16 Mo commence à tirer la langue (et plante en 1600×1200). Passons maintenant en mode 32 bits :

Ici dès 800×600, la GeForce DDR prend l’avantage sur les autres cartes. L’ASUS v6600 est la meilleure en 640×480, et reste toujours deuxième dans toutes les autres résolutions. Que ce soit en 16 bits ou en 32 bits, notez l’écart énorme de performance avec la pauvre Xentor 32 qui ne gère pas le Transform & Lightening.

Passons maintenant à la réalité. Un bench sous Quake III s’impose 🙂 Voici les scores de toutes les cartes à la map Q3Demo2 :

En 640×480, toutes les cartes sont à peu près à égalité, probablement à cause du processeur.

En suite, la GeForce DDR se détache largement, alors que l’ErasorX et l’ASUS v6600 reste avec des résultats très proches. Ce qui est en fait étonnant, c’est l’apport de la mémoire SGRAM par rapport à de la SDRAM classique, qui est en fait très faible.

Enfin on voit très clairement que les 3D Prophet souffrent, et en particulier la pauvre version 16 Mo, qui refuse catégoriquement de tourner en 1600×1200, et avec d’énormes bugs de texture et des performances affligeantes en 1280×980. A noter aussi que à partir de 1024×768, la Xentor 32 fait jeu égale avec la 3D Prophet 16 Mo.

Voyons ce que donne les performances lorsque les cartes sont overclockées… Voici les scores de toutes les cartes à la map Q3Demo2 :

Les résultats sont à peu près les mêmes que précédemment avec une augmentation de 7 FPS dans le meilleur des cas par rapport à une carte non overclockée. Remarquons néanmoins que l’ELSA Erasor X avec son core à 150 passe devant l’ASUS V6600 avec son core à 140 en 1024×768. Je tiens aussi à ajouter que toutes les cartes testées fonctionnaient parfaitement sur un Bus AGP à 88 MHz.

Conclusion

C’est maintenant le moment d’attribuer une note à toutes ces cartes ! Voici mon classement :

1er : ASUS v6600 Deluxe

Note: 17.5 /20

Performances: 16/20

Qualité de la carte: 18/20

Overclocking: 19/20

Caractéristiques offertes : 19/20

Drivers / Bundle / Manuel : 17/20

Qualité/Prix: 17/20

2ème : ELSA Erasor X

Note: 16.5/20

Performances: 15/20

Qualité de la carte: 18/20

Overclocking: 18/20

Caractéristiques offertes : 14/20

Drivers / Bundle / Manuel : 19/20

Qualité/Prix: 18/20

3ème : GeForce ABSOLUTE OUTRAGEOUS DDR

Note: 16/20

Performances: 19/20

Qualité de la carte: 16/20

Overclocking: 15/20 (?)

Caractéristiques offertes : 15/20

Drivers / Bundle / Manuel : 15/20

Qualité/Prix: 16/20

4ème : Guillemot 3DProphet 32 Mo

Note: 14.5/20

Performances: 14/20

Qualité de la carte: 16/20

Overclocking: 15/20

Caractéristiques offertes : 14/20

Drivers / Bundle / Manuel : 12/20

Qualité/Prix: 15/20

5ème : Guillemot 3DProphet 16 Mo

Note: 14/20

Performances: 13/20

Qualité de la carte: 16/20

Overclocking: 13/20

Caractéristiques offertes : 14/20

Drivers / Bundle / Manuel : 12/20

Qualité/Prix: 16/20