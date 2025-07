Android 16 ajoute cette nouveauté pour lutter contre les cyberattaques

Android 16 ajoute une fonctionnalité pour lutter contre les cyberattaques et les réseaux mobiles falsifiés, dans le but de voler des données.

Avec l’augmentation des cyberattaques, les utilisateurs de smartphones sont de plus en plus exposés à des menaces de suivi et de vol de données. Google a répondu à ces préoccupations en introduisant une nouvelle fonctionnalité de sécurité dans Android 16, conçue pour avertir les utilisateurs lorsqu’ils sont connectés à un réseau mobile non fiable.

Les smartphones se connectent souvent automatiquement à des réseaux mobiles ouverts, mais tous ces réseaux ne sont pas sécurisés. Les pirates exploitent cette faille pour accéder à des informations personnelles, telles que la localisation et les données des utilisateurs, sans leur connaissance. Pour lutter contre cette menace, Google a développé une nouvelle fonctionnalité dans Android 16 qui avertit les utilisateurs lorsque leur appareil est connecté à un réseau potentiellement dangereux.

De nouvelles fonctionnalités de sécurité pour Android 16

La nouvelle fonctionnalité de sécurité d’Android 16, appelée “notifications réseau”, avertit les utilisateurs lorsque leur appareil est connecté à une tour cellulaire falsifiée. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour détecter les simulateurs de tours cellulaires, également connus sous le nom de “Stingrays”, qui imitent des tours cellulaires légitimes pour intercepter des communications et voler des données.

En plus des notifications réseau, Android 16 introduit une protection contre les réseaux 2G. Cette fonctionnalité empêche les appareils de se connecter à des réseaux 2G moins sécurisés, réduisant ainsi le risque d’interception des communications. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver cette protection via les paramètres de sécurité mobile dans le Centre de sécurité d’Android.

Utilisation et compatibilité

La fonctionnalité de notifications réseau et la protection contre les réseaux 2G ne seront disponibles que sur les appareils compatibles avec la version 3.0 de l’IRadio HAL d’Android. Cela signifie que les appareils plus anciens, même s’ils sont mis à jour vers Android 16, ne pourront pas bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités de sécurité. Les premiers appareils à supporter ces fonctionnalités seront probablement les nouveaux modèles lancés avec Android 16, tels que le Pixel 10 attendu plus tard cette année.

L’introduction de ces nouvelles fonctionnalités de sécurité dans Android 16 représente une étape importante dans la protection des utilisateurs contre les menaces de suivi et de vol de données. En avertissant les utilisateurs des réseaux mobiles non fiables et en offrant une protection contre les réseaux 2G, Google renforce la sécurité des smartphones et aide les utilisateurs à protéger leurs informations personnelles.