Voici comment le FSR 4 va booster la PS5 Pro à partir de 2026

Le FSR 4 d’AMD va booster les performances de la PS5 Pro pour lui apporter plus de fluidité dans de nombreux jeux, dès 2026.

Le FSR 4, cette technologie d’AMD, va booster votre PS5 Pro dès l’année prochaine. En effet, la technologie devrait être implémentée petit à petit, mais ne portera toutefois pas le nom “FSR 4”. Sony lui a trouvé un autre petit nom plus personnalisé, pour ne reprendre que la technologie d’AMD, sans l’appellation.

Une technologie développée en partenariat

Le AMD FSR 4 viendra en tant que mise à jour de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), introduite avec le lancement de la PS5 Pro fin 2024. Lors d’un entretien avec nos confrères américains, Mark Cerny, architecte système en chef chez Sony, a expliqué :

L’algorithme que nous avons développé peut être implémenté sur le matériel de la génération actuelle. Ainsi, l’algorithme co-développé a déjà été publié par AMD dans le cadre du FSR 4 sur PC. Nous sommes en train de l’implémenter sur PS5, et il sera disponible l’année prochaine sur PS5 Pro. Il ne s’agit pas d’une version réduite de l’algorithme. Il s’agit de la version complète de la super résolution co-développée que nous publierons sur PS5 Pro.

Une collaboration pour faire avancer l’industrie

En parlant du partenariat en cours dans le cadre du projet Amethyst avec AMD, Cerny a ajouté :

Il ne s’agit pas de technologie propriétaire. Nous essayons vraiment de faire avancer l’industrie. Bien sûr, nous voulons utiliser ces technologies sur nos consoles, mais ces technologies sont disponibles gratuitement pour tous les clients d’AMD. De grandes parties de RDNA 5, ou quel que soit le nom que AMD lui donnera, sont issues des travaux d’ingénierie que je réalise dans le cadre de ce projet. Et encore une fois, cela fait partie de notre effort pour faire avancer les choses. Il n’y a aucune restriction sur la manière dont tout cela peut être utilisé. AMD avance extrêmement rapidement. Ce que j’essaie de faire, c’est me préparer pour la prochaine génération de consoles, donc mon horizon temporel est de plusieurs années ici.

Un partenariat solide entre AMD et Sony

L’article mentionne également un commentaire selon lequel les deux entreprises envisagent un partenariat encore plus étroit que lors de la conception des consoles PlayStation 5 ou PlayStation 5 Pro. Cette annonce survient quelques jours seulement après qu’AMD a annoncé un partenariat pluriannuel avec Microsoft.

Cependant, ce dernier semble axé sur la fabrication de divers types de dispositifs Xbox, y compris la future console portable Asus ROG Xbox Ally. En revanche, le partenariat avec Sony se concentre sur les avancées en matière de mise à l’échelle alimentée par l’apprentissage automatique.

La collaboration entre AMD et Sony continue de porter ses fruits, avec des avancées technologiques qui profitent non seulement aux joueurs sur console, mais aussi à l’industrie dans son ensemble, boostant également la concurrence. L’arrivée du AMD FSR 4 sur la PS5 Pro en 2026 est un exemple concret de cette synergie, promettant des améliorations significatives en termes de performance et de qualité visuelle.