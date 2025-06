Test Asus TUF Radeon RX 9070 : une carte graphique légère mais performante

8/10 Asus TUF Radeon RX 9070 Voir le verdict De bonnes performances

Le design soigné malgré que très carré

Plutôt légère Consommation élevée par rapport aux performances

Obligation de connecteur 2 alimentations PCI

La Asus Radeon RX 9070 XT a été présentée par AMD en début d’année 2025. Après avoir testé les Asus ROG RTX 5080 et RTX 5090, place ici à une carte graphique un peu moins haut de gamme, côté AMD cette fois-ci et non pas côté Nvidia. C’est la version Asus TUF que nous testons ici, un peu moins haut de gamme donc qu’une ROG, mais elle reste très correcte cependant, et devrait offrir de bonnes performances.

Nous avons testé la carte en jeu, ainsi que sur des benchmarks comme à notre habitude, pour vous donner un avis le plus fidèle possible.

Quel est le prix de la Asus TUF RX 9070 ?

La Asus TUF Radeon RX 9070 est commercialisée au prix d’environ 782€ chez Asus et les revendeurs partenaires à l’heure où nous rédigeons ce test. La carte est en effet commercialisée plus cher qu’une RTX 5070 de son concurrent Nvidia.

Quelles sont les caractéristiques de la Asus TUF RX 9070 ?

La Radeon RX 9070 développe ses caractéristiques avec plus de VRAM et plus de cœurs que les versions précédentes, à savoir la configuration suivante :

RX 9070 Architecture RNDA 4 Cœurs 3584 Fréquence de base 2650 MHz Fréquence boostée 2670 MHz VRAM 16 Go GDDR6 Bus mémoire 256 bits Version FSR 4 Consommation Jusqu’à 220 watts Interface PCIe Gen 5 x16 MSRP au lancement 629€ Date de lancement 28 février 2025

Design et contenu du pack

Dans le carton, on retrouve le classique, à savoir la carte graphique, bien emballée dans une pochette antistatique, avec ses caches sur les connecteurs. Avec ceci, quelques feuillets, essentiellement sur la garantie, et c’est tout, rien de plus à y loger.

On se concentre sur la carte maintenant, avec un look élégant mais très droit, très carré. Peu de zones arrondies ici, les bords sont saillants, contrairement à certains modèles de chez Zotac.

Sur la face avant de la carte, on retrouve l’inscription RADEON en gros, avec un petit logo Asus TUF rétro-éclairé, l’effet est joli, d’autant plus que l’arrête inférieure est également partiellement rétro-éclairée.

La carte est dotée d’une backplate, naturellement, avec une large ouverture au niveau de l’arrière. Comme il n’y a pas de PCB, le troisième ventilateur souffle directement sur le radiateur et expulse l’air chaud aussitôt après.

La Asus TUF Radeon RX 9070 utilise tout de même trois slots PCIe de la carte mère, même si elle n’a des vis que pour deux, elle est toutefois assez épaisse pour en exploiter un troisième. Cependant, la carte n’est pas assez lourde pour nécessiter d’être supportée par trois vis, deux suffisent largement.

De belles performances

Avec cette carte graphique, Asus propose une carte milieu de gamme sur un segment milieu de gamme. Ce n’est pas la carte la plus performante certes, cependant, ce n’est pas non plus une carte entrée de gamme. Avec ceci, la carte profite du FSR 4, offrant une meilleure fluidité que la version précédente. En revanche, on ne retrouve pas de Multi Frame Generation ici.

Nous avons pu tester d’autres jeux, comme Cyberpunk 2077. Autrefois un des jeux les moins fluides dès sa sortie, avec des baisses de fps notables, ici avec le FSR 3 en mode “Performances”, Ray Tracing désactivé, les performances sont convenables, bien que pas extraordinaires non plus.

Images par seconde 1440p 4K UHD Minimum 125 fps 90 fps Moyenne 173 fps 104 fps Maximum 220 fps 129 fps Performances sur Cyberpunk 2077

Sur Star Wars Outlaws en revanche, les performances sont nettement inférieures. Ce jeu en effet est assez lourd graphiquement parlant, il faudra clairement mieux y jouer en 1440p ou en Full HD, évitez à tout prix la 4K sur un tel jeu avec une RX 9070, ce n’est franchement pas une expérience agréable, voici nos mesures :

Images par seconde 1440p 4K UHD Minimum 72 fps 37 fps Moyenne 92 fps 41 fps Maximum 113 fps 48 fps Performances sur StarWars Outlaws

Vous l’aurez bien compris, jouer en 4K Ultra HD ici n’est pas une riche idée.

Sur les 7 jeux testés, voici les résultats de mesures prises soit via le benchmark du jeu, soit via une utilisation pendant une période de 15 minutes :

1440p 4K UHD Performances moyennes 116 fps 74 fps Performances globales sur 7 jeux

Les performances moyennes sont de 116 fps en 1440p, sur des jeux plus ou moins récents, et d’environ 74 fps en 4K Ultra HD, sur exactement les mêmes jeux, ce qui reste convenable, mais pas extraordinaire non plus. Voici les benchmarks que nous avons réalisé avec la carte :

Benchmark Performances TimeSpy Extreme 1440p 13 891 TimeSpy Extreme 4K 11 792 FireStrike Ultra 1440p 24 671 FireStrike Ultra 4K 16 724 SpeedWay 1440p 6217 SpeedWay 4K 4835 Performances sur 3DMark

Les performances de la carte sont très convenables, avec des scores sur 3DMark assez bons. Certes, on peut trouver mieux ailleurs, mais le prix est également nettement différent. Si vous jouez en 1440p toutefois, il n’est pas indispensable d’aller vers la version 9070 XT, selon votre budget.

Consommation et rendement

Niveau consommation, la Asus TUF RX 9070 peut monter à 220 watts tout au plus, avec une consommation moyenne de 170 watts, sur tous les jeux que nous avons pu tester.

1440p 4K (2160p) Consommation/fps 1,4 W/fps 2,3 W/fps

La Asus TUF RX 9070 consomme un peu d’électricité tout de même et offre des performances correctes, mais au final un rendement assez moyen, face à ce que peut offrir la concurrence. Certes, on parle ici de fluidité moyenne, ce qui n’est pas forcément le reflet de tous les usages, mais elle aura plus de facilités sur des jeux légers, ou bien carrément en Full HD.

Notre avis sur la Asus TUF RX 9070