Jusqu’à –70 % sur le stockage cloud à vie avec pCloud : une offre à ne pas manquer à l’occasion du 14 juillet !

pCloud vous propose rien de moins que la tranquillité d’esprit : le stockage sécurisé de vos données pour la vie, pas d’abonnement et en prime un gestionnaire de mots de passe offert. C’est le moment de profiter des promos !

Sécuriser ses fichiers et ses mots de passe ne devrait pas être un luxe. Alors à l’occasion de la fête nationale, pCloud propose une promotion exceptionnelle : ses plans de stockage à vie bénéficient de réductions allant jusqu’à 70 %. Et en plus, le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass Premium est offert ! L’offre est valable du 2 au 15 juillet 2025.

Trois formules sont disponibles, toutes sans abonnement (on ne paye qu’une fois) :

1 To + pCloud Pass Premium gratuit : 199 € (au lieu de 674 €)

2 To + pCloud Pass Premium gratuit : 279 € (au lieu de 838 €)

10 To + pCloud Pass Premium gratuit : 799 € (au lieu de 2 129 €)

🔐 Un cloud sûr, chiffré et simple d’accès

Avec plus de 20 millions d’utilisateurs dans le monde, pCloud est l’un des services de stockage en ligne les plus fiables d’Europe. Son infrastructure est basée en Suisse, avec des centres de données au Luxembourg, garantissant le respect des lois suisses et de la réglementation RGPD.

La solution est multiplateforme puisque l’application pCloud Drive est disponible sur Windows, macOS et Linux. Cette dernière fonctionne comme un disque dur en ligne, l’utilisateur peut gérer ses fichiers, les synchroniser instantanément, et les consulter sans occuper d’espace local. Sur mobile, l’application disponible sur Android et iOS permet un téléversement automatique des contenus, ce qui évite le stockage sur la mémoire du téléphone, et un accès fluide à tout moment depuis n’importe quel appareil.

pCloud propose aussi des fonctionnalités de sauvegarde automatique de dossiers critiques grâce au pCloud Backup ainsi que des options de partage de fichiers collaboratif et un lecteur multimédia intégré pour lire musiques et vidéos directement depuis le cloud.

🔥 pCloud Pass Premium inclus dans toutes les formules

Chaque offre comprend également gratuitement le pCloud Pass Premium, un gestionnaire de mots de passe sécurisé compatible avec tous les appareils et tous les navigateurs. Il stocke vos identifiants dans un coffre-fort chiffré, remplit automatiquement vos formulaires de connexion et permet de générer des mots de passe uniques et de les retenir.

C’est la solution parfaite pour ne plus jamais oublier vos mots de passe ni compromettre vos accès sensibles.En résumé, en un seul achat, vous sécurisez vos données et vos identifiants pour toujours. Un duo cloud/sécurité à saisir tant que l’offre est disponible !