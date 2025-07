Nvidia annonce de grosses nouveautés pour ces jeux-vidéos sur PC

Nvidia a publié un nouveau pilote GeForce Game Ready (version 576.88) pour supporter les nouvelles cartes graphiques RTX 5050. Ce pilote est également optimisé pour le lancement de Mecha BREAK, un jeu de tir à la troisième personne multijoueur sur le thème des mechas, sorti aujourd’hui sur PC et Xbox Series S|X. Le jeu propose des modes 3v3, 6v6, et même PvPvE comme Mashmak, qui a été présenté par Kai Tatsumoto lors d’un récent événement de presse.

Le mode extraction Mashmak, décrit comme une expérience de loot et de fuite PvPvE, se déroule sur une carte massive de 16×16 km. Les joueurs doivent se parachuter, rechercher des ressources, éliminer des équipes rivales et des boss NPC, et s’échapper vivants avec leur butin. Le jeu limite le gameplay à dix équipes de trois joueurs, avec des espaces vides remplis par des NPC. Pour éviter que les joueurs ne campent dans un coin reculé de la carte, des points d’extraction commencent à apparaître à la dixième minute, avec davantage de points toutes les cinq minutes. Une fois utilisé, un point d’extraction disparaît pour le reste de la partie. Les joueurs doivent également faire face à des tempêtes de Corite Pulse qui réduisent progressivement le champ de bataille, désactivant le verrouillage des armes et drainant la santé des mechas et l’armure fluide.

Mecha BREAK est sorti aujourd’hui avec un support intégré pour Nvidia DLSS 4 avec Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, et DLSS Super Resolution. En utilisant DLSS 4 avec Multi Frame Generation et DLSS Super Resolution en mode Performance, les joueurs avec des cartes GeForce RTX 50 Series peuvent voir leur taux de rafraîchissement augmenté en moyenne de 4,6x tout en jouant en résolution 4K avec les paramètres maximum. Sur la carte phare GeForce RTX 5090, Mecha BREAK tourne à une moyenne de 456 FPS, et même la GeForce RTX 5070, plus abordable, dépasse les 200 images par seconde.

Aujourd’hui marque également le début de Diablo IV : Seasons of Horadrim, la neuvième saison du jeu en service continu. La mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et contenus, et ajoute également Nvidia DLSS 4 avec Multi Frame Generation aux paramètres du jeu, alors que les propriétaires de GeForce RTX 50 Series devaient auparavant l’activer via l’application Nvidia.

Récemment, le jeu d’horreur à la première personne Still Wakes the Deep de The Chinese Room a reçu l’extension premium Siren’s Rest. La mise à jour gratuite lancée la semaine dernière a également ajouté Nvidia DLSS 4 avec Multi Frame Generation, et DLSS Super Resolution peut être mis à jour vers le modèle de transformateur le plus récent avec le contournement de l’application Nvidia.

Enfin, il a été confirmé que NTE (Neverness to Everness), le RPG d’action en ligne en développement chez Hotta Studio, supportera DLSS 4 avec Multi Frame Generation dès la prochaine bêta fermée prévue pour commencer ce jeudi et se terminer le 16 juillet. Lorsque le jeu a été annoncé pour la première fois en juillet 2024, le jeu en monde ouvert propulsé par Unreal Engine 5 devait supporter à la fois NVIDIA DLSS et le ray tracing. Ce dernier n’est pas mentionné dans le nouveau briefing, mais il pourrait encore être ajouté ultérieurement.