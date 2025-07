Votre débit internet en avion va bientôt augmenter, voici pourquoi

Le service internet par satellite Starlink de SpaceX a permis aux compagnies aériennes d’améliorer significativement les vitesses de leur WiFi à bord, comme le montrent les données récentes d’Ookla. Starlink est le plus grand service internet par satellite en orbite terrestre basse (LEO) au monde. En plus de commercialiser le service auprès des consommateurs, SpaceX a également cherché à révolutionner l’industrie mondiale de la logistique et des transports en fournissant une couverture internet en vol et dans des régions éloignées.

Starlink et les compagnies aériennes

Starlink, contrairement à la plupart des autres fournisseurs d’internet par satellite, bénéficie de l’utilisation de satellites en orbite terrestre basse (LEO), ce qui permet des vitesses de transfert de données plus rapides entre les antennes paraboliques et les satellites, améliorant ainsi les vitesses de connectivité. Selon les données d’Ookla, Hawaiian Airlines et Qatar Airways ont enregistré les vitesses internet médianes les plus élevées grâce à leur utilisation du service internet de SpaceX.

Performances de Starlink

Les données d’Ookla montrent que Hawaiian Airlines et Qatar Airways ont mené le classement des vitesses internet en vol au premier trimestre 2025. Les deux compagnies aériennes ont offert des vitesses internet maximales de 276 mégabits par seconde et 236 mégabits par seconde, respectivement. Les vitesses internet les plus courantes pour ces compagnies étaient de 161 mégabits par seconde et 120 mégabits par seconde, tandis que les vitesses les plus basses étaient de 57 mégabits par seconde et 15 mégabits par seconde.

Il est crucial de noter que les vitesses internet médianes pour Hawaiian Airlines étaient près de deux fois supérieures à celles de Spirit Airlines, qui se classait troisième dans le classement des vitesses internet. Contrairement à Hawaiian Airlines et Qatar Airways, Spirit Airlines ne repose pas sur Starlink pour fournir une couverture internet en vol.

Spirit Airlines utilise Hughes pour la couverture internet, qui repose principalement sur des satellites en orbite moyenne (MEO) et géostationnaire (GEO) pour la connectivité internet, mais soutient également les satellites en orbite terrestre basse (LEO).

Peu de concurrence sur le marché

Globalement, Starlink domine le classement des vitesses internet pour les fournisseurs de connectivité en vol. La vitesse internet la plus courante de Starlink était de 152 mégabits par seconde, soit près du double de celle du deuxième fournisseur internet, Hughes, dont la vitesse médiane était de 84 mégabits par seconde. Starlink était également le seul service internet dans l’ensemble de données dont les vitesses maximales de 254 mégabits par seconde dépassaient la barre des 200 mégabits par seconde. De plus, Starlink était de loin le leader en termes de latence, avec une latence de 44 millisecondes, plus de dix fois inférieure à celle du deuxième, MTN, qui avait une latence de 667 millisecondes.

L’adoption de Starlink par les compagnies aériennes a marqué une amélioration significative des vitesses internet en vol, offrant aux passagers une connectivité plus rapide et plus fiable. Avec des vitesses médianes près de deux fois supérieures à celles des autres fournisseurs, Starlink se positionne comme le leader incontesté de l’internet en vol, améliorant ainsi l’expérience des passagers et ouvrant de nouvelles possibilités pour les voyages aériens.