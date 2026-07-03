DDR5 hors de prix : Intel relance des processeurs datant de 2020 en Chine

Face à la hausse des prix de la mémoire DDR5, Intel s’apprêterait à remettre en circulation des processeurs des 10e, 12e, 13e et 14e générations sur le marché chinois.

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Selon des informations rapportées par le site Channel Gate et relayées par Wccftech, Intel envisagerait de relancer l’approvisionnement en processeurs de plusieurs générations antérieures sur le marché de la Chine continentale. Cette décision s’inscrirait dans un contexte de forte pression sur les prix de la mémoire DDR5, qui rend difficile l’assemblage de configurations PC à petit budget.

Un retour aux plateformes DDR4

Un document interne intitulé « Recommended Sales and Layout Strategies for DIY Channels in Q3 2026 » évoque la volonté d’Intel de relancer l’offre de processeurs des 13e et 14e générations Core, également connus sous les noms de code Raptor Lake et Raptor Lake Refresh. Plus surprenant, les processeurs des 10e génération (Comet Lake) et 12e génération (Alder Lake) seraient également concernés par cette remise en circulation.

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Ces deux dernières familles ont en commun d’être compatibles avec la mémoire DDR4, ce qui facilite la coordination entre Intel et les fabricants de cartes mères. Il y a environ un mois, plusieurs rapports signalaient déjà que des fabricants relançaient la production de cartes mères compatibles DDR4, afin de répondre à une demande croissante pour des plateformes moins coûteuses.

La raison principale de ce regain d’intérêt pour le DDR4 est directement liée à l’envolée des prix du DDR5. Les kits de mémoire DDR5 se négocieraient actuellement à quatre à cinq fois leur tarif d’origine, une tendance qui, selon les observateurs du secteur, devrait se poursuivre tout au long de 2026 et en 2027.

Une stratégie limitée à la Chine, pour l’instant

Il convient de noter que cette initiative concerne pour l’heure uniquement la Chine continentale. Si Intel prépare effectivement une augmentation de la production de processeurs des 13e et 14e générations à l’échelle mondiale pour répondre à la demande globale, le retour des puces des 10e et 12e générations semble, lui, spécifique à cette région.

Raptor Lake NEXT et Nova Lake en approche

Parallèlement à cette stratégie sur les anciens processeurs, Intel se préparerait à lancer ses processeurs Raptor Lake NEXT dans un avenir proche. Selon plusieurs sources, Intel veillerait à ce que Raptor Lake NEXT et Nova Lake coexistent sur le marché.

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Raptor Lake NEXT abandonnerait la série Core 5 dans la gamme HX et proposerait des déclinaisons Core 7 et Core 9 avec un nombre de cœurs identique à celui de la 14e génération. Pour les versions desktop, des modèles Core 3, Core 5 et Core 7 sont attendus, avec jusqu’à 20 cœurs.

Intel se retrouve ainsi dans une position assez inhabituelle : relancer des produits anciens tout en préparant ses prochaines générations, le tout en réponse à des conditions de marché qui échappent en partie à son contrôle direct.