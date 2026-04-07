Votre vieille DDR4 a encore de beaux jours devant elle grâce à Intel

Intel prolonge officiellement la production de ses processeurs de 14e génération (Raptor Lake) et du socket LGA1700 jusqu’en 2026, misant sur la flexibilité de la mémoire DDR4 pour rester compétitif face à l’offre AM4 d’AMD. Cette stratégie permet à la firme de maintenir une présence sur le segment milieu de gamme tout en optimisant ses lignes de production Intel 7.

Intel a confirmé que sa génération de processeurs Core de 14ème génération, architecture Raptor Lake Refresh, ainsi que la plateforme LGA1700 associée, resteront en production active pendant la transition vers ses nouvelles puces. L’information a été communiquée par Robert Hallock, vice-président et directeur général du marketing technique pour le segment client d’Intel, lors d’un entretien accordé au site Club386.

Une gamme encore très appréciée

Selon Hallock, les processeurs Raptor Lake représentent toujours une composante centrale de la stratégie commerciale d’Intel sur le marché grand public et professionnel. Ces puces, gravées en monolithique sur le nœud Intel 7, continueront d’être commercialisées en parallèle des nouvelles références Arrow Lake-S, dont l’architecture repose sur une approche découpée en tuiles (tiles) fabriquées principalement par TSMC sur ses nœuds avancés.

Cette coexistence de plateformes n’est pas anodine d’un point de vue industriel. Maintenir Raptor Lake en production permet à Intel de conserver une utilisation économiquement viable de son nœud Intel 7, tout en préservant la continuité de l’offre pour les intégrateurs, les constructeurs de systèmes et les utilisateurs finaux dont l’infrastructure repose sur le socket LGA 1700.

La compatibilité DDR4/DDR5, avantage concurrentiel durable

L’un des atouts techniques distinctifs de la plateforme LGA 1700 réside dans sa prise en charge simultanée des mémoires DDR4 et DDR5. Initialement présentée comme une mesure transitoire au moment du lancement de la 12ème génération Alder Lake, cette double compatibilité s’est révélée être un avantage structurel dans un contexte où les prix de la DDR5 sont restés volatils et où l’accessibilité de la DDR4 demeure élevée.

Pour les utilisateurs qui assemblent ou mettent à niveau un système dans une enveloppe budgétaire contrainte, la possibilité de réutiliser des barrettes DDR4 existantes représente une économie non négligeable. Hallock a par ailleurs indiqué que cette souplesse continue d’influencer l’évolution des cartes mères, certains fabricants proposant désormais des modèles capables d’accueillir l’un ou l’autre standard de mémoire. ASRock figure parmi les premiers à avoir commercialisé ce type de carte mère, et d’autres références similaires sont attendues jusqu’en 2026.

En matière de performances en jeu, les processeurs Raptor Lake couplés à de la DDR4 affichent, selon Intel, des résultats supérieurs à ceux de n’importe quelle puce encore produite pour le socket AM4 d’AMD, une affirmation qui positionne directement la plateforme face à la concurrence sur l’entrée et le milieu de gamme.

AMD répond avec des Ryzen AM4 enrichis en V-Cache

La prolongation de la plateforme LGA1700 intervient dans un contexte où AMD adopte une stratégie comparable avec son socket AM4. Le fondeur continue de proposer des processeurs rafraîchis pour cette plateforme vieillissante, notamment des références intégrant la technologie 3D V-Cache, conçue pour améliorer les performances en jeu grâce à un cache L3 étendu empilé verticalement.

Le Ryzen 5 5500X3D, récemment mis sur le marché, en est l’exemple le plus récent : six cœurs, douze fils d’exécution, et la 3D V-Cache pour prolonger la pertinence des systèmes DDR4 dans les usages gaming. Ce positionnement maintient une pression concurrentielle réelle sur Intel dans le segment entrée de gamme.