Core Gen13/14 défectueux : Intel ferait tout son possible pour échanger les CPU sous garantie

Intel se retrouve dans une situation délicate. Face à une vague de demandes de remplacement pour ses processeurs Raptor Lake (Core Gen13 et Gen14) défectueux, le constructeur se trouverait confronté à une pénurie de stock. Les délais de remplacement s’allongent parfois, suscitant la frustration de certains utilisateurs.

Après des mois de spéculations et d’errements, Intel a finalement reconnu l’existence de problèmes de stabilité affectant ses processeurs Core de 13e et 14e générations, notamment les modèles i9-13900K et 14900K. Un microcode correctif a été déployé pour corriger -définitivement, on l’espère- ce souci, mais celui-ci ne peut rien pour les processeurs déjà endommagés par les problèmes de tension trop élevée. Intel a donc mis en place un programme de remplacement pour les clients concernés, et étendu la période de garantie de deux ans.

Des ruptures de stock mettent Intel sous pression ?

Initialement salué pour sa réactivité, le programme de RMA d’Intel semble hélas se dégrader. De nombreux utilisateurs se plaignent en effet de délais de remplacement excessivement longs, pouvant aller jusqu’à cinq semaines, voire plus. L’origine du problème ? Une pénurie (assez logique) de processeurs de remplacement, qui touche particulièrement les modèles haut de gamme comme les Core i9-13900K et 14900K.

Sur Reddit et ailleurs, les témoignages d’utilisateurs désabusés se multiplient en effet. L’un d’eux, “Towel4”, raconte par exemple son calvaire : après deux semaines d’attente, Intel l’informe qu’il n’y a aucun processeur de remplacement en stock, même en surclassant son Core i9-13900K avec un 14900K, et qu’il devra patienter au moins trois à quatre semaines supplémentaires avant d’espérer recevoir son nouveau CPU. D’autres clients du constructeur se seraient vu offrir un remboursement de leur processeur défectueux, une proposition qui semble toutefois être au cas par cas.

Cette situation reste particulièrement frustrante pour les utilisateurs, qui peuvent alors se retrouver sans ordinateur pendant plusieurs semaines, contraints d’attendre qu’Intel puisse honorer sa garantie. Notons tout de même que la situation semble meilleure en Europe, les délais d’échange étant a priori sensiblement plus courts. La période est également critique pour Intel, avec la sortie imminente de sa nouvelle génération de processeurs. On espère donc que le constructeur parviendra rapidement à résoudre ce problème logistique et à regagner la confiance de ses clients.

