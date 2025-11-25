Intel va enfin booster les performances de ses processeurs avec cette fonctionnalité

Intel confirme que les processeurs Arrow Lake « Core Ultra 200S » Refresh prendront en charge une mémoire DDR5 native jusqu’à 7200 MT/s grâce à des optimisations du contrôleur mémoire et de la plateforme LGA 1851.

Intel a confirmé que la prochaine génération de processeurs Arrow Lake « Core Ultra 200S » Refresh prendra en charge une mémoire DDR5 plus rapide, avec une fréquence native pouvant atteindre 7200 MT/s. Cette précision figure dans la dernière documentation technique de la gamme Core Ultra Series 2, publiée à l’approche d’une présentation prévue lors du CES 2026.

Enfin de la RAM jusqu’à 7200 MHz

Cette évolution concerne spécifiquement les modules CUDIMM équipés de circuits CKD (Clock Driver), tandis que les autres formats conservent les vitesses déjà supportées : 5600 MT/s pour les UDIMM et 6400 MT/s pour les CSODIMM. Les processeurs Arrow Lake actuels se limitent à une prise en charge native de 6400 MT/s pour les CUDIMM, ce qui représente un gain d’environ 12,5 % sur la nouvelle itération.

L’amélioration provient d’un contrôleur mémoire intégré (IMC) optimisé, associé à des ajustements réalisés au niveau des plateformes LGA 1851. Intel ne prévoit pas de nouveau chipset pour accompagner cette série, mais certains fabricants de cartes mères devraient proposer des modèles adaptés afin d’exploiter pleinement les capacités des processeurs refresh. Les performances en configuration 2DPC (deux modules par canal) restent identiques à celles observées sur les Arrow Lake déjà commercialisés.

Le segment mobile Arrow Lake-HX « Core Ultra 200HX » n’évolue pas sur ce point : les vitesses mémoire supportées restent inchangées pour les modules SODIMM et CSODIMM, avec des plafonds respectifs de 5600 et 6400 MT/s.

Parallèlement, des fuites récentes indiquent que la future série Core Ultra 200S Plus inclura deux modèles dotés de quatre E-cores supplémentaires et de fréquences légèrement revues à la hausse (environ +100 MHz). Combinées à la prise en charge d’une mémoire plus rapide, ces évolutions devraient offrir un gain de performances mesuré. Toutefois, plusieurs observateurs estiment que l’accueil du marché pourrait rester prudent, compte tenu d’un lancement initial d’Arrow Lake jugé en retrait face aux processeurs Ryzen concurrents.

Un nouveau stocket à prévoir chez Intel

Un autre élément de contexte pourrait également peser : le socket LGA 1851 devrait être remplacé dès la deuxième moitié de 2026 par le futur LGA 1954, prévu pour accueillir la génération Nova Lake-S. Cette dernière sera positionnée face aux puces Ryzen basées sur l’architecture Zen 6, ce qui pourrait inciter une partie des utilisateurs à différer leurs mises à niveau.

Dans son ensemble, cette mise à jour d’Arrow Lake vise à prolonger la durée de vie de la plateforme actuelle tout en améliorant la compatibilité avec des modules mémoire plus rapides, dans un marché en transition vers de nouvelles architectures.