Intel aurait une technologie miracle pour augmenter les performances de ses processeurs

Intel devrait utiliser la technologie “Super Cores” pour augmenter encore les performances de ses processeurs. Les jeux qui ne tirent pas parti du multithreading devraient voir leurs performances améliorées.

Intel travaille sur une nouvelle technologie, baptisée Software Defined Super Cores, qui pourrait améliorer significativement l’efficacité de ses processeurs. Cette innovation, encore au stade de brevet, vise à fusionner plusieurs cœurs physiques en un seul cœur « virtuel », permettant une gestion plus optimisée des tâches par le système d’exploitation.

Une réponse aux limitations actuels du multithreading

Aujourd’hui, de nombreux logiciels et jeux vidéo ne tirent pas pleinement parti du multithreading, une technique qui répartit les tâches entre plusieurs cœurs de processeur. Dans certains cas, un thread peut ralentir l’ensemble du processus si sa charge de travail est plus lourde ou moins bien optimisée que les autres.

La technologie proposée par Intel chercherait à contourner ce problème en présentant au système d’exploitation un unique cœur virtuel, tout en répartissant effectivement le traitement sur plusieurs cœurs physiques. L’objectif ? Réduire les temps d’attente et améliorer la fluidité, notamment dans les applications où le multithreading est mal exploité.

Cette approche pourrait également avoir un impact positif sur la consommation énergétique. En optimisant l’utilisation des ressources, les processeurs pourraient accomplir les mêmes tâches en consommant moins d’énergie, un enjeu crucial pour les ordinateurs portables et les systèmes embarqués.

Intel veut rattraper son retard face à AMD

Intel, autrefois leader incontesté sur le marché des processeurs pour PC, fait face depuis plusieurs années à une concurrence accrue de la part d’AMD. Des modèles comme les Ryzen 7 9800X3D et Ryzen 9 9900X3D sont aujourd’hui considérés comme des références en matière de performance, notamment pour le gaming. La technologie des Super Cores pourrait permettre à Intel de regagner du terrain en offrant une alternative plus efficace pour les applications qui ne profitent pas pleinement des architectures multicœurs actuelles.

Une technologie encore en développement

Il est important de noter que cette innovation n’est pas prête à être commercialisée. Le brevet initial a été déposé en 2023 et n’a pas encore été accordé. Intel a récemment renouvelé sa demande, ce qui suggère que le développement est toujours en cours.

Aucune date de sortie n’a été annoncée, et il faudra probablement attendre plusieurs années avant de voir cette technologie intégrée dans des produits grand public.