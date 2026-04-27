Le Intel Core 5 320 ridiculise les performances du MacBook Neo sur ce benchmark

Les premiers benchmarks du processeur Intel Core 5 320 “Wildcat Lake” révèlent des performances multi-cœurs 27 % supérieures à celles de la puce Apple A18 Pro du futur MacBook Neo, bousculant ainsi la hiérarchie de puissance sur le segment des ordinateurs portables d’entrée de gamme.

Les premiers benchmarks indépendants du processeur Intel Core 5 320, issu de la famille Wildcat Lake, viennent d’être publiés via la plateforme PassMark. Les résultats donnent un aperçu concret de ce que ce processeur d’entrée de gamme peut offrir face à ses concurrents directs.

Un processeur modeste sur le papier, convaincant en pratique

Intel s’est fixé une cible, le MacBook Neo d’Apple. Le Core 5 320 est un processeur à six cœurs, dont seulement deux sont des P-cores (cœurs performants), les quatre restants étant des E-cores (cœurs efficients). Les P-cores fonctionnent à une fréquence maximale de 4,6 GHz, les E-cores plafonnant à 3,4 GHz. Sur PassMark, la puce obtient un score de 4 047 points en monocœur et de 15 222 points en multicœur.

Source : Passmark

Ce qui retient l’attention dans ces résultats, c’est la comparaison avec l’Apple A18 Pro, le processeur équipant le MacBook Neo. En monocœur, les deux puces affichent des performances très proches. En multicœur en revanche, l’Intel Core 5 320 prend l’avantage avec un écart de 27 % en sa faveur.

Face à l’A19 Pro, la puce d’Apple reprend la main avec 28 % d’avance en monocœur, mais c’est le Core 5 320 qui reste devant en multicœur, là aussi de justesse.

Comparaison avec la concurrence Intel et AMD

Le Core 5 320 devance également le Core Ultra 5 236V (Lunar Lake) et le Ryzen AI 5 340 (Strix Point) en performance monocœur. Ces deux concurrents restent néanmoins en tête en multicœur, en raison d’un nombre de cœurs et de threads plus élevé, huit cœurs pour Lunar Lake, douze threads pour le Ryzen AI 5 340, contre six cœurs et six threads pour le Wildcat Lake.

Une partie graphique en retrait, mais moins que prévu

Sur le plan graphique, le Core 5 320 est équipé de seulement deux cœurs Xe3, soit un quart des huit cœurs Xe2 présents dans Lunar Lake. Malgré cela, la perte de performances ne serait que de 50 %, ce qui revient, selon les mesures, à une puissance graphique équivalente à une solution à quatre cœurs Xe2. Un résultat jugé meilleur qu’attendu compte tenu de la configuration matérielle.

Un positionnement qui dépendra du prix

Le Core 5 320 est l’un des modèles d’entrée de gamme au sein de la famille Wildcat Lake. Les variantes plus hautes de gamme de cette même famille embarquent des fréquences plus élevées, tant pour le CPU que pour le GPU, ce qui laisse entrevoir de meilleures performances sur les SKUs supérieurs.

1st @PassMarkInc sample of Intel Core 5 320 Wildcat Lake!



Only 70mm2 approx 18A + IOD N6 (non monolithic)? without MoP? Right? 2+0+4, incredible perf.



& incredible perf. of (only) 2 Xe3 (1st 18A iGPU)



2746 vs 5133 140v (8Xe2).https://t.co/Uf8cCup6kb pic.twitter.com/0kTgXgn8v3 — X86 is dead&back (@x86deadandback) April 27, 2026

Dans ce contexte, le prix des machines et les choix des constructeurs (OEM) seront déterminants pour la réception commerciale de cette plateforme. En attendant une éventuelle mise à jour du MacBook Neo avec les puces A19, Wildcat Lake s’inscrit comme une option crédible sur le marché des laptops d’entrée et de milieu de gamme.