Windows 11 pour 19€ : vous ne trouverez pas moins cher pour une licence officielle, on vous dit pourquoi

En choisissant d’acheter votre licence Windows ou Office sur le site de VIP-URcdkey vous ne paierez souvent qu’un dixième du prix de celui de la version commerciale officielle. En revanche, l’activation est identique et les mises à jour sont les mêmes.

Bien sûr cela peut faire tiquer. Comment est-il possible de payer 19€ pour une licence Windows 11 Pro alors que la version standard coûte 259€ ? La réponse est simple, il suffit de se tourner vers les licences OEM (pour Original Equipment Manufacturer ou FEO en français pour Fabricant d’équipement d’origine).

Il s’agit de licences vendues par Microsoft à des entreprises (des fabricants d’ordinateurs par exemple) qui souhaitent préinstaller Windows sur leur machine avant de les vendre. Mais certaines de ces licences ne seront jamais utilisées et elles se retrouvent donc tout à fait légalement sur le marché de la seconde main.

En effet, une législation européenne autorise la vente de logiciels d’occasion, même si ce terme parait peu adapté au monde du logiciel. Grâce à cette législation qui protège les consommateurs, VIP-URcdkey peut proposer pour des prix incroyablement bas pour des licences Microsoft tout ce qu’il y a de plus officielles.

🔥 Les licences Windows et Office aux meilleurs prix

Voici quelques exemples des prix pratiqués par VIP-URcdkey qui baissent encore de 30% si vous appliquez le code TOMS25 réservée à nos lecteurs. On vous détaille plus bas dans cet article comment se déroule l’opération de l’achat jusqu’à l’installation.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,78€ (au lieu de 73,97€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,46€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25

Pack Windows + Office

👉 Une activation identique à celle de la version commerciale

Une fois que vous avez procédé à l’achat sur le site de VIP-URcdkey en prenant bien soin d’appliquer le code réservé à nos lecteurs, vous recevrez votre clé d’activation dans les minutes qui suivent par mail.

Une fois muni de cette clé, les opérations suivantes sont les mêmes que pour n’importe quel logiciel Microsoft.

Ainsi pour installer votre licence Windows, il vous faudra saisir votre code de 25 caractères dans les paramètres de votre PC puis suivre les instructions qui s’affichent à l’écran pour activer votre système.

S’il s’agit de la suite bureautique Office, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Microsoft dans la section « Télécharger et installer Microsoft Office ». Là encore vous n’aurez qu’à saisir la clé lorsqu’elle vous sera demandée et suivre les indications qui s’affichent.

Chaque clé vendue est rigoureusement vérifiée et validée auprès de Microsoft lors de l’enregistrement.

🧐 Comment VIP-URcdkey arrive-t-il à vendre Windows et Office à des prix aussi bas ?

Malgré ces prix incroyablement bas, il n’y a rien d’illégal et les clés vendues par VIP-URcdkey sont bien issues de Microsoft. Le site s’appuie pour cela sur une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne qui date du 3 juillet 2012 qui autorise la revente de clés d’activation, même sans certificat d’authenticité.

Si vous souhaitez vous équiper de Windows ou d’Office pour vous ou votre entreprise, la solution proposée par VIP-URcdkey est incontestablement celle qui présente le meilleur rapport qualité-prix puisque la qualité est la même, mais le prix n’a rien à voir avec celui pratiqué sur le site de Microsoft.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.