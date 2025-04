Windows 11 vs Windows 10 : cela vaut-il le coup de changer ?

Seuls 37% environ des PC ont déjà migré vers Windows 11, ce qui est assez peu finalement. Alors, prix, design, fonctionnalités, performances quels sont les atouts de Windows 11 ? Faut-il quitter Windows 10 sans attendre ? On vous aide à y voir plus clair.

Changer ses habitudes n’est pas toujours agréable, surtout lorsqu’il s’agit du système d’exploitation de son PC. Rester sur Windows 10 le plus longtemps possible est donc particulièrement tentant, car cela ne demande aucun effort ni investissement. Pourtant acheter une clé Windows 11 présente plus d’avantages que vous ne le pensez, surtout si vous profitez des offres de VIP-URcdkey tant leurs tarifs sont incroyables.

Par exemple :

En effet, pour 19€ vous pouvez acquérir une licence Windows 11 Pro à vie. Pour parvenir à ce tarif incroyable (surtout quand on sait que Windows 11 est proposé à 259€ sur le site de Microsoft), VIP-URcdkey commercialise des licences d’occasion. Le terme peut surprendre lorsque l’on parle de logiciels (même d’occasion, ils seront toujours comme neufs), mais c’est bien l’existence d’une législation sur le sujet qui permet à des revendeurs tiers d’offrir légalement des prix aussi bas. Alors autant en profiter.

Windows 11, modernité et performance

Une fois le problème du prix évacué, reste à se pencher sur ce qu’apporte Windows 11 comparé à Windows 10. Tout d’abord une interface plus moderne et adoucie avec l’arrivée de coins arrondis pour les fenêtres. La Barre des tâches ainsi que le menu Démarrer ont été repensés pour optimiser encore l’interface utilisateur.

Mais les changements ne sont pas que cosmétiques et ergonomiques. Windows apporte aussi un gain de performance significatif qui se ressent clairement si vous êtes un adepte du multitâche. Ces améliorations concernent aussi l’autonomie. En effet, Windows 11 est optimisé pour économiser la batterie et le gain peut atteindre jusqu’à 30%.

Si vous êtes un gamer, vous profiterez de la fonction Auto HDR, qui améliore automatiquement la plage de couleurs et la luminosité même de jeux anciens. Ainsi, par exemple, dans les scènes où la luminosité est faible, les détails sont restitués avec beaucoup plus de précision.

Enfin, dernier argument mais non des moindres. Microsoft a prévu d’interrompre très bientôt le support de Windows 10. Cela signifie concrètement la fin des mises à jour de sécurité. Autant dire que votre PC deviendra une proie tentante pour tous hackers.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-URcdkey.