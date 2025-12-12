Windows 11 pour 19€ ! Comment être sûr qu’on achète une licence officielle ?

Malgré un tarif incroyablement bas, les clés Windows vendues par VIP-URcdkey sont tout ce qu’il y a de plus légales et émises à l’origine par Microsoft. On vous explique pourquoi vous pouvez les acheter sans risque.

Les prix pratiqués par VIP-URcdkey peuvent surprendre tellement ils sont bas. En effet, acheter une licence Windows 11 ne vous coûtera que 19€. Un prix très bas qui peut inspirer la méfiance (surtout quand l’on sait que la version officielle coûte 259€). Mais dans un secteur où les arnaques sont courantes, la méfiance est une saine attitude.

Pour autant il existe des moyens simples de s’assurer que l’on ne se fait pas arnaquer.

Tout d’abord en faisant confiance à Tom’s Hardware. Nous avons testé nous-mêmes l’offre de VIP-URcdkey et cela fonctionne très bien !

Ensuite, à aucun moment VIP-URcdkey ne vous demandera d’effectuer un téléchargement suspect et les seuls liens que vous aurez éventuellement à activer seront ceux fournis par Microsoft.

La première étape consiste à identifier le logiciel qu’il vous faut.

Une fois que vous avez procédé à l’achat sur le site de VIP-URcdkey, vous recevrez votre clé d’activation dans les minutes qui suivent par mail.



👍 Des validations qui proviennent de Microsoft

Lorsque vous achetez une clé Windows (qui ressemble à ça XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX), 2 cas de figure sont possibles. Le plus courant : vous avez déjà une version de Windows installée sur votre machine. Dans ce cas, il faut vous rendre dans « Paramètres > Système > Activation > Modifier la clé de produit » et saisir la clé fournie par VIP-URcdkey. Il ne reste qu’à suivre les instructions qui s’affichent à l’écran.

Si vous avez effectué des modifications matérielles (comme un changement de carte mère), cela peut empêcher Windows de retrouver le numéro de licence d’origine. Il vous faut alors l’activer à nouveau. Si vous connaissez la clé de votre Windows d’origine ou que votre revendeur peut vous la communiquer, il ne vous reste qu’à procéder à la même manipulation que précédemment.

Si vous ne pouvez retrouver la clé ou qu’aucune version de Windows n’était présente sur le PC que vous souhaitez remettre à jour, vous allez devoir acquérir une nouvelle licence. Et autant le faire pour pas cher avec VIP-URcdkey.

Dans tous les cas, ne téléchargez rien qui n’ait pas été récupéré directement depuis le site de Microsoft.

Il en sera de même si vous souhaitez installer une version d’Office. Vous devez vous rendre directement sur le site de Microsoft dans la section « Télécharger et installer Microsoft Office ». Là encore vous n’aurez qu’à saisir la clé fournie par VIP-URcdkey lorsqu’elle vous sera demandée et suivre les indications qui s’affichent.

Chaque clé vendue est rigoureusement vérifiée et validée auprès de Microsoft lors de l’activation. Les prix bas s’expliquent par l’exploitation par VIP-URcdkey de la législation européenne sur la vente de logiciels d’occasion.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.