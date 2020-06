Du ray tracing matériel pour le SoC AMD Ryzen C7 avec GPU RDNA2

En juin 2019, Samsung et AMD ont annoncé leur partenariat pour les smartphones. L’entreprise américaine a accordé à Samsung son architecture RDNA sous licence. Le projet : proposer des circuits graphiques Radeon dans les smartphones de la firme coréenne à partir de début 2021. Voici des informations sur un SoC baptisé « Ryzen C7 ».

Elles proviennent d’une fiche technique publiée sur Slashleaks, ensuite partagée sur Twitter par un certain Hans de Vries. Le SoC embarque 8 cœurs, dont 2 cœurs Gaugin Pro basés sur l’ARM Cortex X1 à 3 GHz, 2 cœurs Gaugin basés sur l’ARM Cortex A78 à 2,6 GHz et enfin 4 cœurs ARM Cortex-A55 à 2 GHz. Pour la partie GPU, ce sont 4 unités de calcul cadencées à 700 MHz sous architecture RDNA2. Ce sera ainsi la première puce pour smartphone avec ray tracing matériel et VRS.

Samsung arrêtera la production d’écrans LCD d’ici fin 2020

Du 2k à 144 Hz

Tout ceci est gravé en 5 nm par TSMC et non par Samsung. La société prévoit pourtant une production de masse en 5 mm EUV d’ici juillet. Ce SoC Ryzen C7 propose une définition 2K à 144 Hz avec HDR10. Selon la fiche technique, le GPU est 45 % plus performant que la solution Adreno 650 de Qualcomm.