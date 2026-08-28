Échanger son Google Pixel 10 contre un Pixel 11 : voilà que les problèmes apparaissent

Les propriétaires de Pixel 10 qui tentent de profiter des offres de reprise pour acquérir un Pixel 11 se heurtent à des dysfonctionnements répétés. Entre messages contradictoires et crédits non appliqués, certains se retrouvent à payer leur nouveau téléphone plein tarif, sans recours apparent.

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Plusieurs propriétaires de Google Pixel 10 rencontrent des difficultés lors de la reprise de leur ancien modèle dans le cadre de l’achat d’un Pixel 11 via le Google Store. Des témoignages, principalement partagés sur le forum Reddit dédié aux appareils Pixel, décrivent un processus de reprise marqué par des incohérences et des problèmes de facturation.

Des remises non appliquées et des messages contradictoires

Google propose actuellement des offres de reprise attractives pour inciter à l’achat du Pixel 11, avec jusqu’à 1 000 dollars de réduction pour ceux qui échangent un Pixel 10 Pro Fold. Plusieurs utilisateurs affirment cependant avoir essuyé des refus ou des erreurs dans la validation de leur reprise, sans explication claire. Certains indiquent avoir reçu des confirmations initiales de leur demande, avant que le système ne les informe finalement que leur appareil n’était pas éligible, tout en leur facturant le prix plein du nouveau téléphone.

D’autres rapportent que, malgré une reprise apparemment acceptée, le crédit correspondant n’a pas été appliqué à leur commande. Selon leurs récits, le service client de Google serait dans l’incapacité de régulariser la situation a posteriori, les laissant sans solution pour récupérer la réduction promise.

Une origine technique évoquée, mais non confirmée

Une hypothèse, non vérifiée à ce stade, suggère qu’un dysfonctionnement viendrait d’un partenaire externe chargé par Google de gérer les reprises. Son système ne serait pas correctement configuré pour reconnaître les Pixel 10, entraînant ces rejets ou erreurs de traitement. Aucune confirmation officielle n’a cependant été apportée pour l’instant.

Sollicitée pour commenter ces signalements, Google n’a pas répondu aux demandes d’éclaircissements au moment de la publication de cet article. Il n’est donc pas possible de savoir si ces problèmes sont généralisés ou limités à certains cas, ni quelles mesures pourraient être prises pour les résoudre.