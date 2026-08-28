Microsoft Teams ajoute une fonctionnalité bien pratique, mais une autre s’en va

Microsoft prépare la mise en place d’une fenêtre d’appel détachable sur la version navigateur de Teams d’ici octobre 2026 afin de faciliter le travail simultané. À cette même échéance, l’entreprise supprimera la synchronisation des calendriers avec Google Workspace pour réorienter les utilisateurs vers son module complémentaire dédié.

Microsoft annonce deux modifications majeures pour son service de collaboration Teams. La première concerne l’ajout d’une fonctionnalité attendue pour les utilisateurs navigant via un browser, tandis que la seconde marque la fin d’une intégration avec Google Workspace d’ici octobre 2026.

Une fenêtre d’appel détachable pour Teams sur navigateur

Actuellement, les utilisateurs de Teams sur desktop peuvent minimiser la fenêtre d’un appel ou d’une réunion tout en conservant l’accès aux commandes essentielles et au flux vidéo. Cette option n’existait pas pour la version navigateur du service.

D’ici octobre 2026, Microsoft introduira une fonctionnalité permettant de détacher la fenêtre d’appel dans une fenêtre de navigateur simplifiée, similaire à l’expérience sur l’application desktop. Les utilisateurs pourront ainsi participer à un appel tout en travaillant sur d’autres tâches, sans avoir à basculer constamment vers l’onglet principal de Teams. Cette évolution est référencée sous l’identifiant Roadmap ID 569206 dans la feuille de route AI at Work de Microsoft.

Fin de la synchronisation des calendriers entre Teams et Google Workspace

Parallèlement, Microsoft a informé ses clients de l’abandon de la synchronisation des calendriers entre Teams et Google Workspace à compter d’octobre 2026. Après cette date, les intégrations existantes cesseront de fonctionner.

L’entreprise justifie cette décision par sa volonté de se concentrer sur des « expériences d’intégration supportées », comme l’extension Microsoft Teams Meeting pour Google Workspace, qu’elle recommande désormais aux utilisateurs ayant besoin de cette interopérabilité.

Les administrateurs informatiques sont invités à prévenir leurs utilisateurs, à récupérer les informations de correspondance de comptes via l’application Admin de Teams et à migrer vers l’add-on proposé par Microsoft. Des détails supplémentaires sont disponibles dans l’avis MC1462469 du Message Center.

Ces changements s’inscrivent dans la stratégie de Microsoft visant à affiner les fonctionnalités de Teams, tout en recentrant certaines intégrations sur ses propres solutions.