Le Google Pixel 11 n’est pas encore sorti, mais la déception s’annonce déjà

Alors que le Tensor G6 adopterait les tout derniers cœurs CPU d’ARM, des fuites suggèrent que Google aurait retenu un GPU commercialisé en 2021 pour équiper ses futurs smartphones Pixel 11.

D’après une fuite relayée par le canal Telegram Mystic Leaks et reprise par Android Authority, le Tensor G6, le processeur maison que Google devrait intégrer à sa gamme Pixel 11, serait équipé d’un GPU PowerVR CXT-48-1536. Or, cette puce graphique a été lancée en 2021, ce qui représente un écart d’environ cinq ans avec la date de sortie prévue du produit final.

Un GPU ancien, mais un NPU mis en avant

Selon les informations disponibles, Google aurait fait ce choix dans le but de réduire la surface de silicium du SoC, ce qui permet généralement de contenir les coûts de fabrication. L’entreprise semblerait miser sur le NPU (Neural Processing Unit) intégré à la puce pour compenser les limites du GPU, notamment sur les tâches liées à l’intelligence artificielle.

Ce n’est pas la première fois que Google fait des arbitrages de ce type sur ses puces Tensor. Le Tensor G5 avait déjà été critiqué pour son recours à des cœurs CPU ARM d’anciennes générations.

Des cœurs CPU plus récents cette fois

Sur le volet processeur en revanche, le Tensor G6 marquerait une évolution notable. Des fuites antérieures indiquent que la puce adopterait les cœurs ARM C1 Ultra et C1 Pro, parmi les plus récents proposés par ARM. Le seul grand cœur serait cadencé à 4,11 GHz.

L’architecture globale serait cependant organisée en sept cœurs selon une configuration 1+4+2, contre huit cœurs pour le Tensor G5. Ce passage à une architecture à sept cœurs pourrait lui aussi s’expliquer par des considérations économiques, même si Google n’a fait aucune déclaration officielle à ce sujet.

La puce Titan M3 au rendez-vous

Sur le plan de la sécurité, le Tensor G6 intégrerait le nouveau coprocesseur Titan M3. Les puces Titan de Google sont conçues pour assurer une protection au niveau matériel des données sensibles des utilisateurs, comme les clés de chiffrement et les informations biométriques.