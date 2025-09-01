Pixel 10 : le Google Tensor G5 est une catastrophe en jeu, ça rame comme jamais

Alors que le Google Pixel 10 est un franc succès, le Google Tensor G5, son processeur, est à la traine. Cette mouture en effet, rame, bug, cause des ralentissements dans des jeux, c’est une calamité.

Une récente vidéo de gameplay de Fortnite tournée sur le Pixel 10 Pro XL, équipé du processeur Tensor G5 de Google, met en lumière des baisses de fps importantes et des saccades répétées, remettant en question les capacités gaming du nouveau flagship. Ces observations soulèvent des interrogations sur les causes possibles, parmi lesquelles la thermique, l’optimisation logicielle et les limites matérielles du chipset.

Des performances en retrait lors des sessions de jeu

Un extrait de 44 secondes, partagé par le compte TechDroider, illustre des ralentissements fréquents et des chutes de fluidité en l’espace de quelques dizaines de secondes. Bien que ces micro-coupures puissent sembler mineures pour un usage occasionnel, elles deviennent problématiques dans un contexte compétitif, où la réactivité est cruciale. Ces résultats contrastent avec les attentes liées à la gravure en 3 nm de troisième génération du Tensor G5, un procédé censé améliorer l’efficacité énergétique et la gestion thermique.

Google Pixel 10 Pro XL – Fortnite Gaming…



It's DISAPPOINTING! pic.twitter.com/OSUFzwmy4u — TechDroider (@techdroider) August 30, 2025

Le Pixel 10 Pro XL intègre par ailleurs une chambre à vapeur, une solution de refroidissement généralement efficace pour limiter la surchauffe. Pourtant, les performances observées laissent penser que cette technologie n’a pas suffi à compenser les lacunes en matière de fluidité.

Thermal throttling ou manque d’optimisation logicielle ?

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces performances décevantes :

Thermal throttling : Malgré la présence d’un système de refroidissement, le Tensor G5 pourrait souffrir d’une gestion thermique insuffisante lors de sessions de jeu prolongées, entraînant une réduction automatique des performances pour éviter la surchauffe.

: Malgré la présence d’un système de refroidissement, le Tensor G5 pourrait souffrir d’une gestion thermique insuffisante lors de sessions de jeu prolongées, entraînant une réduction automatique des performances pour éviter la surchauffe. Absence de ray tracing matériel : Google a confirmé que le Tensor G5 ne prend pas en charge le ray tracing accéléré par matériel, une fonctionnalité de plus en plus répandue sur les chipsets haut de gamme. Cette limitation pourrait impacter les performances dans des jeux exigeants comme Fortnite.

: Google a confirmé que le Tensor G5 ne prend pas en charge le ray tracing accéléré par matériel, une fonctionnalité de plus en plus répandue sur les chipsets haut de gamme. Cette limitation pourrait impacter les performances dans des jeux exigeants comme Fortnite. Pilotes graphiques non optimisés : Les performances du GPU du Tensor G5 avaient déjà été pointées du doigt lors de tests sous Geekbench 6 (Vulkan), où il affichait des résultats inférieurs à ceux de son prédécesseur, le Tensor G4. Ces résultats laissent supposer que des mises à jour logicielles seraient nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel du chipset. À ce jour, Google n’a pas communiqué de calendrier précis pour de telles mises à jour.

Un choix à considérer pour les joueurs

Si le Tensor G5 se positionne comme un smartphone idéal, ces observations invitent à la prudence pour les utilisateurs souhaitant privilégier le gaming mobile. En comparaison, des appareils plus anciens, comme l’iPhone 12 Pro Max (sorti en 2020), offrent une expérience plus stable sur des titres similaires. Certains concurrents ont une nette avance sur Google en termes d’optimisation, ainsi qu’en termes de performances brutes.