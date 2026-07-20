Google Pixel 11a : les premières caractéristiques se dévoilent

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Les premières informations concernant le Google Pixel 11a, prochain modèle de la gamme abordable du constructeur, ont été dévoilées par des sources proches du dossier. Sous le nom de code Formosan, l’appareil s’annonce comme une évolution technique par rapport à ses prédécesseurs, avec des changements notables au niveau du processeur et de la connectivité.

Une nouvelle puce signée MediaTek

Le Pixel 11a serait équipé du Tensor G6 (nom de code Malibu), la dernière puce maison de Google, accompagnée du Titan M3, une nouvelle version de son coprocesseur dédié à la sécurité.

Une des modifications les plus marquantes concerne le modem : après avoir utilisé des solutions Samsung Exynos sur les précédents modèles, Google se tournerait cette fois vers le MediaTek M90, un choix qui pourrait améliorer la stabilité des connexions et l’efficacité énergétique sur l’ensemble de la gamme Pixel 11.

Écran, mémoire et batterie

L’appareil embarquerait un écran de 6,3 pouces avec une définition de 1080 × 2424 pixels et un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz.

Les performances en luminosité seraient revues à la hausse, avec un pic annoncé à 2 250 nits en HDR et jusqu’à 3 350 nits en conditions extrêmes. Côté mémoire, le téléphone disposerait de 8 Go de RAM, tandis que la batterie afficherait une capacité de 4 870 mAh.

La partie photo n’est pas en reste : le capteur frontal, désigné en interne sous le nom de code dokkaebi, laisserait présager des améliorations en matière de qualité d’image, bien que les détails précis sur ses caractéristiques restent inconnus pour l’instant.

Design et couleurs

Le Pixel 11a conserverait une esthétique proche des derniers modèles de la série A, avec une palette de quatre coloris : Obsidian (noir), Olive (vert), Frost (violet) et Fog (argent). Ces teintes s’inscrivent dans la continuité des choix récents de Google, mêlant tons sobres et inspirations naturelles.

Une sortie prévue pour août 2026

Si ces informations se confirment, le Pixel 11a devrait bénéficier des atouts habituels de la gamme : une expérience logicielle épurée, une prise en charge logicielle prolongée et des fonctionnalités liées à l’IA, le tout dans un segment milieu de gamme. Le constructeur viserait également à corriger certains problèmes récurrents, comme les surchauffes ou les instabilités de connexion, grâce aux évolutions matérielles apportées par le Tensor G6 et le modem MediaTek.

La gamme complète des Pixel 11 est attendue pour août 2026. Le Pixel 11a, s’il reprend les éléments évoqués ici, pourrait ainsi se positionner comme une option équilibrée pour les utilisateurs recherchant un smartphone Android à prix maîtrisé, sans compromis majeurs sur les performances ou la durée de vie logicielle.