Une batterie solaire qui atteint 0 % est-elle réellement vide ?

Peut-on atteindre ce seuil sans risque ou faut-il absolument éviter les décharges profondes ? Derrière cet indicateur se cache un fonctionnement bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Quand on possède une batterie de stockage solaire, la question se pose tôt ou tard : est-il grave de la laisser descendre jusqu’à 0 % ? En effet, comme pour un smartphone ou un ordinateur portable, on imagine volontiers qu’une batterie domestique risque de souffrir dès qu’elle arrive à court d’énergie.

Pourtant, le fonctionnement d’un système de stockage solaire est plus nuancé. Le “0 %” affiché par l’application ne signifie pas nécessairement que les cellules ont été vidées jusqu’à leur limite physique.

Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut s’intéresser à la manière dont une batterie surveille et protège ses cellules. C’est un domaine dans lequel Zendure a fortement investi ces dernières années. L’ensemble des batteries Zendure lancées en 2026, concentre ces avancées technologiques avec une architecture à double BMS, le système de sécurité ZenGuard et plusieurs fonctions intelligentes destinées à optimiser la surveillance des cellules, anticiper les anomalies et prolonger la durée de vie de la batterie.

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Double BMS Zendure : le véritable gardien de votre batterie

Un BMS local intégré surveille en temps réel les paramètres clés de la batterie, tandis qu’un second BMS dans le Cloud complète cette surveillance par des analyses périodiques de son état et des fonctions de prédiction des pannes, sans accéder à des données personnelles ou sensibles.

Cette gestion contribue entre autres à maintenir l’équilibre entre les cellules. Au fil des cycles de charge et de décharge, de légers écarts de tension peuvent en effet apparaître entre elles. Le BMS intervient alors pour limiter ces déséquilibres et préserver les performances, la stabilité et la longévité du pack.

L’ensemble s’inscrit dans ZenGuard, le système de sécurité développé par Zendure. Celui-ci combine cette architecture à double BMS avec plusieurs mécanismes de surveillance et de protection afin d’agir à différents niveaux, de la détection précoce des anomalies à la protection active des cellules.

Zendure fait d’ailleurs partie des rares acteurs du secteur à miser sur cette double architecture, avec l’objectif de multiplier les niveaux de contrôle et d’identifier plus rapidement d’éventuelles anomalies.

Le dispositif est complété par une fonction d’auto-entretien intelligent de la batterie, conçue pour préserver son bon fonctionnement et ses performances dans la durée.

Alors, peut-on laisser une batterie atteindre 0 % ?

Atteindre ponctuellement 0 % n’est pas la même chose que maintenir une batterie complètement déchargée pendant une longue période.

Lorsque le système de gestion arrive à la limite prévue par le fabricant, la batterie peut interrompre sa décharge afin de protéger ses cellules. L’utilisateur peut donc voir un niveau de charge de 0 % sans que cela signifie nécessairement que les cellules ont été poussées jusqu’à leur limite physique. Chercher à atteindre les 0 % à chaque cycle est toutefois une erreur.

Pour une batterie destinée à fonctionner quotidiennement, multiplier les cycles très profonds peut contribuer à l’user prématurément par rapport à une utilisation davantage basée sur des cycles partiels. La profondeur des cycles n’est toutefois qu’un des facteurs qui influencent la durée de vie d’une batterie : la température, la puissance de charge et de décharge, le nombre de cycles et la gestion globale du système entrent également en compte.

La gamme SolarFlow Mix Series a justement été conçue pour supporter un usage intensif. Zendure annonce pour ces modèles une durée de vie de 10 000 cycles avec 70 % de capacité restante en fin de vie (EOL SOH), ainsi qu’une durée de vie pouvant atteindre 15 ans et une garantie de 10 ans. Sur la base de deux cycles complets par jour, 10 000 cycles correspondent théoriquement à environ 13,7 années d’utilisation. De même, Zendure annonce jusqu’à 15 ans de durée de vie pour les SolarFlow 2400 Pro, 2400 AC+ et 1600 AC+ avec 10 000 cycles à 70 % de capacité pour ces modèles. Des valeurs qui s’appliquent également aux batteries d’extension.

Si la batterie reste inutilisée pendant plusieurs mois ?

La différence entre « atteindre 0 % » et « rester à 0 % » est essentielle. Une batterie qui atteint ponctuellement ce niveau avant d’être rechargée dès le lendemain ne court pas les mêmes risques qu’une batterie laissée déchargée pendant une longue période.

Dans ce second cas, l’autodécharge naturelle et la consommation résiduelle de l’électronique peuvent progressivement faire chuter le niveau de charge au-delà de la réserve de sécurité prévue par le BMS.

La meilleure façon de préserver une batterie reste de ne pas avoir à gérer soi-même ses cycles de charge et de décharge. C’est précisément le rôle de HEMS, le système de gestion énergétique développé par Zendure et intégré à l’ensemble des produits présentés en 2026.

Il analyse en temps réel la production photovoltaïque, la consommation du logement, le niveau de charge de la batterie et, selon la configuration, les prix de l’électricité afin de décider automatiquement quand il est préférable de charger, de décharger ou de conserver une réserve d’énergie. Cette gestion intelligente limite les cycles inutiles et contribue à préserver les performances de la batterie sur le long terme.

Plus généralement, une batterie lithium-ion se conserve mieux avec un niveau de charge intermédiaire qu’entièrement vide ou complètement chargée. Au final, la durée de vie d’un système de stockage ne dépend pas seulement de la qualité de ses cellules, mais aussi de la manière dont il est utilisé au quotidien.

Les produits en résumé

Zendure SolarFlow 2400 AC+

Capacité : 2,4 kWh, extensible jusqu’à 16,8 kWh

2 400 W AC bidirectionnel

3 200 W en sortie hors réseau, avec assistance du réseau

Plug & Play avec 800 W par défaut

100 % compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

IP65

Auto-chauffe de la batterie

Ports bidirectionnels on-grid et off-grid avec alimentation sans interruption en cas de coupure

Jusqu’à 6 appareils pris en charge par le HEMS

HEMS 2.0 avec prévision et planification IA via ZENKI 2.0

Plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe

Compatible avec MQTT, Home Assistant, Homey, Shelly, EverHome, HomeWizard et plus

Système de protection ZenGuard avec BMS Dual-Shield, maintenance active et suppression d’incendie par aérosol condensé

Batterie LiFePO₄

Jusqu’à 15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 1600 AC+

Capacité : 1,92 kWh, extensible jusqu’à 11,52 kWh

1 600 W AC bidirectionnel

2 200 W en sortie hors réseau, avec assistance du réseau

Plug & Play avec 800 W par défaut

100 % compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

IP65

Auto-chauffe de la batterie

Ports bidirectionnels on-grid et off-grid avec alimentation sans interruption en cas de coupure

Jusqu’à 6 appareils pris en charge par le HEMS

HEMS 2.0 avec prévision et planification IA via ZENKI 2.0

Plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe

Compatible avec MQTT, Home Assistant, Homey, Shelly, EverHome, HomeWizard et plus

Système de protection ZenGuard avec BMS Dual-Shield, maintenance active et suppression d’incendie par aérosol condensé

Batterie LiFePO₄

Jusqu’à 15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 800 Plus

Capacité : 1,92 kWh extensible à 11,52 kWh

800 W de sortie CA continue (1 000 W en entrée CA continue max.)

Puissance d’entrée PV max. de 1 500 W (double MPPT, 2×750 W)

Puissance Charge/Décharge : 1 200 W / 800 W (jusqu’à 30 A DC avec batterie supplémentaire)

IP65

De -20 à +55 °C (plage recommandée)

Batterie LiFePO4, tension nominale 48 V

Démarrage possible dès 14 V d’entrée PV

Rendement PV-batterie jusqu’à 96 %

Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 4

Boîtier compact : 393 × 236 × 242 mm, 21,1 kg

Jusqu’à 15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+

Capacité : 8 kWh extensible à 50 kWh

4 kW AC bidirectionnel

5 kW d’entrée solaire totale

3 680 W en sortie hors réseau et 7,2 kW en crête

IP65

De -20 à +55 °C

Port PV-IN AC

100 % compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

90 % de rendement aller-retour

Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine

Système de protection ZenGuard

HEMS avancé et ouvert

Plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans