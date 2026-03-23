Fin de partie pour OnePlus en France, aux USA et au Royaume-Uni ?

Suite à des rumeurs de restructuration et des licenciements en Occident, OnePlus pourrait restreindre la vente de ses futurs modèles phares à la Chine et à l’Inde, délaissant ainsi les marchés européen et américain.

La marque de smartphones OnePlus fait à nouveau l’objet de spéculations concernant une modification de sa stratégie de lancements. Selon des informations relayées par le pronostiqueur Yogesh Brar, l’entreprise pourrait cesser la commercialisation de ses futurs modèles haut de gamme dans plusieurs zones du monde, notamment en Europe et aux États-Unis.

Cette situation fait suite à de premières rumeurs de retrait survenues plus tôt cette année, lesquelles avaient été formellement démenties par la direction de OnePlus India. Cependant, de nouveaux éléments suggèrent un changement de cap. La Chine et l’Inde représentent actuellement plus de 74 % des ventes de la marque, une concentration géographique qui semble pousser l’entreprise à revoir ses priorités ailleurs.

Un déploiement différencié selon les marchés

Si ces prévisions se confirment, les futurs fleurons de la gamme, tels que les OnePlus 16 et 17, pourraient ne jamais être commercialisés officiellement dans l’Union européenne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. En Inde, bien que le marché reste stratégique, OnePlus limiterait son offre aux segments d’entrée et de milieu de gamme, principalement via la série Nord, délaissant ainsi le segment premium au profit d’autres marchés ou de sa société sœur, Oppo.

OnePlus is shutting down in select Global markets..



China business will stay unaffected.



India market will mostly get budget & mid-range products



(Not a good news for US, UK & EU customers) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 23, 2026

Plusieurs indicateurs économiques viennent appuyer ces hypothèses. Des réductions d’effectifs ont été signalées récemment dans les filiales américaines, britanniques, françaises et allemandes. Parallèlement, certains distributeurs auraient réduit ou stoppé la vente des appareils de la marque en raison de marges bénéficiaires jugées insuffisantes.

Une information à confirmer

Pour l’heure, OnePlus n’a pas réagi officiellement à ces nouvelles affirmations. Il convient de rappeler que des rumeurs similaires s’étaient avérées infondées par le passé. Toutefois, la conjonction des licenciements observés et des difficultés logistiques en Europe laisse planer une incertitude sur la disponibilité à long terme des produits de la marque dans les rayons occidentaux. Pour les utilisateurs actuels, la question du suivi logiciel et du support technique dans ces régions reste également en suspens.