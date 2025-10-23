OnePlus 15 : cette caractéristique revue à la baisse ne va pas plaire aux utilisateurs

OnePlus justifie le passage du OnePlus 15 à un écran 1,5K à 165 Hz, moins défini que ses prédécesseurs QHD+, par des contraintes techniques, tout en affirmant que cette solution innovante coûte plus cher à produire.

OnePlus a officiellement confirmé que son prochain smartphone phare, le OnePlus 15, adoptera un écran d’une définition inférieure à celle de ses prédécesseurs. Alors que les modèles précédents, comme le OnePlus 13, proposaient une définition QHD+ (3216 × 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le OnePlus 15 passera à une définition 1,5K (2712 × 1220 pixels) tout en augmentant la fréquence à 165 Hz. Cette décision, annoncée par Li Jie Louis, président de OnePlus Chine, a été justifiée par des contraintes techniques plutôt que par une volonté de réduire les coûts.

Un choix technique et non économique

Dans une publication sur Weibo, Li Jie Louis a expliqué que les limites actuelles des matériaux luminescents et des technologies de circuits empêchent la combinaison d’un écran QHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Selon lui, il n’est pas possible, à ce jour, de concilier ces deux spécifications sur un même appareil. Le dirigeant a précisé que le développement de l’écran 1,5K à 165 Hz a nécessité des adaptations majeures, notamment au niveau des matériaux, des pilotes et de la conception des circuits. Ces modifications ont même rendu ce nouvel écran plus coûteux à produire que celui du OnePlus 13.

Cette approche diffère de celle adoptée par d’autres constructeurs, comme Realme, qui a récemment lancé le GT8 Pro avec un écran QHD+ à 144 Hz. OnePlus défend cependant son choix en présentant cette solution comme une innovation, soulignant qu’il s’agit du premier écran 1,5K à 165 Hz sur le marché.

Un compromis entre performance et autonomie

Si OnePlus met en avant l’expérience de fluidité offerte par un taux de rafraîchissement élevé, certains utilisateurs pourraient regretter la baisse de définition. Depuis le OnePlus 7 Pro en 2019, la marque avait systématiquement équipé ses modèles haut de gamme d’écrans QHD+.

La question de l’impact sur l’autonomie se pose également, même si les avancées technologiques, comme la gestion dynamique de la fréquence d’affichage (LTPO), permettent d’optimiser la consommation d’énergie.