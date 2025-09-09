OnePlus 15 : vers un retour du “flagship killer” ?

Le OnePlus 15, dont les fuites évoquent une possible baisse de prix, un zoom optique amélioré (3,5x à 3,7x) mais une ouverture plus étroite (f/2,8), et des caractéristiques techniques ambitieuses (Snapdragon 8 Elite 2, écran 1,5K 165 Hz, batterie 7000 mAh), pourrait marquer un retour de la marque vers une stratégie de « flagship killer » dans un marché où les prix des haut de gamme restent élevés.

Les dernières fuites concernant le OnePlus 15 laissent entrevoir un possible retour de la marque à ses origines, avec un smartphone haut de gamme à un prix plus accessible. Plusieurs rumeurs et informations circulent actuellement, évoquant des changements majeurs dans la stratégie de OnePlus pour son prochain modèle phare.

Une baisse de prix envisagée

Selon des informations relayées par le site OnePlus Club, la marque aurait décidé de réduire les coûts de production du OnePlus 15 en supprimant certains composants les plus onéreux, tout en mettant l’accent sur les performances. Cette approche pourrait se traduire par un prix de vente inférieur à celui de ses prédécesseurs. Par ailleurs, la fin du partenariat avec Hasselblad, annoncé officiellement par OnePlus, permettrait également de réduire les coûts de licence, contribuant ainsi à une éventuelle baisse du prix final.

Les rumeurs précédentes évoquaient déjà un écran légèrement plus petit, avec une résolution inférieure, des bords plats et un taux de rafraîchissement plus élevé. Ces ajustements techniques pourraient participer à une optimisation des coûts sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Un zoom optique amélioré, mais avec des compromis

D’après une publication du compte Digital Chat Station (source en chinois), le OnePlus 15 serait équipé d’un téléobjectif périscope de 50 mégapixels, offrant une focale équivalente à 85 mm et une ouverture de f/2,8.

En comparaison, le OnePlus 13 proposait un zoom optique triple (73 mm, f/2,6). Si ces informations se confirment, le nouveau modèle offrirait un zoom optique compris entre 3,5x et 3,7x, selon la focale de l’objectif principal. Cependant, l’ouverture plus étroite (f/2,8 contre f/2,6) pourrait rendre la photographie en basse lumière légèrement plus difficile.

Des caractéristiques techniques ambitieuses

Le OnePlus 15 pourrait être le premier smartphone à intégrer le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (ou Snapdragon 8 Elite Gen 5), accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM et d’un stockage allant jusqu’à 1 To.

L’écran OLED de 6,78 pouces afficherait une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La batterie, d’une capacité de 7 000 mAh, serait compatible avec une charge filaire de 120 W.

Un positionnement unique sur le marché

Alors que les rumeurs concernant l’iPhone 17 et la série Galaxy S26 n’évoquent pas de baisse de prix, le OnePlus 15 pourrait se démarquer en proposant un tarif inférieur à celui de son prédécesseur. Si ces informations se confirment, notamment pour le marché américain, OnePlus pourrait ainsi se repositionner comme une alternative compétitive face aux autres constructeurs, dans un contexte où les prix des smartphones haut de gamme ne cessent d’augmenter.

Reste à savoir si ces ajustements suffiront à redéfinir la place de OnePlus sur le marché des flagships, dans un environnement où la concurrence reste intense.