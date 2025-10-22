OnePlus 15 : une baisse de prix qui relance l’esprit « flagship killer »

Le OnePlus 15 pourrait marquer le retour de la marque à une stratégie « flagship killer », avec une baisse de prix ciblée, des performances élevées grâce au Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 7 000 mAh, tout en ajustant certains composants pour maîtriser les coûts.

© Weibo

Selon certaines informations récentes, OnePlus pourrait revenir à une stratégie plus agressive sur le marché des smartphones haut de gamme avec son OnePlus 15. Selon plusieurs sources, le modèle 16 Go/512 Go serait proposé à 949£ au Royaume-Uni, soit environ 50 livres de moins que le OnePlus 13 au lancement. Ce qui équivaut à 1049€ en France.

Cette tendance à la baisse se confirme également en Chine, où le modèle de base (12 Go/256 Go) serait commercialisé à 3 999 CNY, contre 4 499 CNY pour son prédécesseur. Une réduction qui s’inscrit dans une volonté de recentrer l’offre sur la performance tout en maîtrisant les coûts. Le “flagship killer” pourrait être de retour, au moins un peu !

OnePlus baisse les coûts pour baisser le prix

OnePlus a fait le choix de supprimer ou de simplifier certains composants jugés trop onéreux. La fin du partenariat avec Hasselblad pour le traitement photo, ainsi que l’adoption d’un écran plat OLED 1,5K à 165 Hz au lieu d’un écran incurvé ultra-haute résolution, permettent de réduire les coûts de production sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Le moteur haptique et le module photo principal font également l’objet d’ajustements, avec une ouverture du téléobjectif périscopique passée de f/2,6 à f/2,8, ce qui pourrait légèrement affecter les performances en basse lumière. Malgré ces compromis, le OnePlus 15 conserve des atouts majeurs : un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie de 7 000 mAh compatible avec une charge filaire de 120 W, et un écran fluide à haut taux de rafraîchissement.

Des performances costaudes à bord

Le OnePlus 15 mise sur une configuration technique ambitieuse pour se démarquer. Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, couplé à jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, place le smartphone parmi les plus puissants du marché.

Le OnePlus 15 embarquera un Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Le zoom optique, bien qu’avec une ouverture moins large, offre une focale équivalente à 85 mm, soit un zoom optique compris entre 3,5x et 3,7x. C’est une amélioration notable par rapport au OnePlus 13. La batterie, d’une capacité exceptionnelle, et la recharge ultra-rapide complètent un ensemble conçu pour répondre aux attentes des utilisateurs exigeants.

Le OnePlus 15 débarque bientôt en France

Le OnePlus 15 sera officiellement dévoilé en Chine le 27 octobre 2025, avec une commercialisation mondiale prévue dès novembre. La date de disponibilité en France devrait être annoncée avant la fin de l’année par le constructeur.