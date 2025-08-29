DLSS Swapper permettrait de remplacer FSR 3.1 par FSR 4

DLSS Swapper permettrait d’activer FSR 4 dans des jeux compatibles FSR 3.1 en remplaçant manuellement les fichiers DLL, une méthode initialement non prévue par le développeur mais fonctionnelle pour les utilisateurs de cartes graphiques Radeon RX 9000.

Un utilisateur aurait réussi à activer AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) dans des jeux prenant en charge FSR 3.1, en utilisant l’outil DLSS Swapper. Cette méthode repose sur le remplacement manuel des fichiers DLL associés à FSR 3.1 par ceux de FSR 4. Jusqu’à présent, seul l’outil Optiscaler permettait une telle manipulation, mais DLSS Swapper, connu pour faciliter le remplacement des technologies d’upscaling (DLSS, XeSS, FSR), semblerait également compatible avec cette approche.

Un contournement pour activer le FSR 4

Le FSR 4, la dernière version de la technologie d’upscaling d’AMD, est conçue pour les cartes graphiques RDNA 4, comme la série Radeon RX 9000. Son activation officielle nécessite une intégration par les développeurs de jeux, ce qui limite pour l’instant le nombre de titres compatibles. Cependant, certains outils permettent de contourner cette restriction en remplaçant les bibliothèques logicielles (DLL) des versions précédentes du FSR.

https://twitter.com/dlss_swapper/status/1961031558262816963

Optiscaler était jusqu’ici le seul outil à proposer cette fonctionnalité, en exigeant de copier manuellement les fichiers dans le dossier du jeu et d’exécuter une application batch. DLSS Swapper, qui offre une interface plus intuitive pour remplacer les versions d’upscaling, n’était pas initialement prévu pour supporter FSR 4. Pourtant, selon un rapport récent, un utilisateur aurait réussi à activer FSR 4 dans un jeu compatible FSR 3.1 en utilisant DLSS Swapper. Le développeur de l’outil a indiqué ne pas s’attendre à ce que cette méthode fonctionne, mais le résultat semble concluant.

Quelques limitations toutefois

Pour que cette manipulation soit possible, le jeu doit déjà prendre en charge FSR 3.1 de manière native. De plus, l’utilisateur doit disposer d’une carte graphique de la série Radeon RX 9000, seule compatible avec FSR 4. Bien que cette solution soit encore peu documentée et que peu d’utilisateurs en aient fait état, elle ouvre une possibilité supplémentaire pour les joueurs souhaitant bénéficier des améliorations apportées par FSR 4 sans attendre une mise à jour officielle des jeux concernés.

Optiscaler propose déjà une solution similaire depuis sa dernière mise à jour. Une intégration officielle de cette fonctionnalité dans DLSS Swapper pourrait simplifier davantage le processus, en évitant aux utilisateurs de manipuler manuellement les fichiers DLL. Aucune annonce n’a cependant été faite à ce sujet pour le moment.

Cette découverte pourrait encourager d’autres joueurs à tester la méthode, bien que son utilisation reste réservée à un public technique, en raison des manipulations requises. L’absence de communication officielle d’AMD ou des développeurs de DLSS Swapper invite à la prudence, notamment en termes de stabilité et de compatibilité à long terme.