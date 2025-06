Google corrige en urgence le tir après des plaintes concernant Gemini 2.5

Historiquement, Google n’a pas communiqué de manière transparente sur le nombre spécifique de requêtes quotidiennes autorisées pour les utilisateurs payants des modèles avancés de Gemini. Lors de l’événement I/O 2025, où les plans AI Pro et AI Ultra ont été introduits, Google a indiqué que les utilisateurs payant 19,99 dollars par mois bénéficiaient d’un “accès étendu” au modèle 2.5 Pro (version préliminaire), tandis que ceux payant 249,99 dollars par mois obtenaient le “plus haut niveau d’accès”.

Les utilisateurs râlent, Google corrige

Cette semaine, de nombreux utilisateurs, en particulier ceux ayant un usage intensif comme les développeurs, ont atteint ces limites plus rapidement. Lorsqu’une limite est atteinte, les utilisateurs doivent attendre la réinitialisation du compteur, passer au modèle 2.5 Flash, ou mettre à niveau leur abonnement vers Google AI Ultra.

Josh Woodward, responsable de Gemini, a reconnu les plaintes des utilisateurs concernant ces limites. Bien qu’il n’ait pas explicitement mentionné les raisons de la réduction initiale des limites, il a été révélé que la limite récemment imposée était de 50 requêtes par jour. En réponse aux demandes des utilisateurs, Google a doublé cette limite à 100 requêtes par jour pour l’application Gemini.

Une correction pour une minorié d’utilisateurs

La plupart des utilisateurs occasionnels de l’application Gemini ne devraient pas atteindre cette limite, sauf s’ils travaillent sur des projets spécifiques nécessitant les capacités avancées de 2.5 Pro en matière de “raisonnement, mathématiques et code”. Pour la majorité des requêtes, le modèle 2.5 Flash, plus rapide et généralement disponible dans l’application Gemini depuis l’I/O, devrait suffire. Les utilisateurs souhaitant une expérience plus complète devront probablement souscrire à Google AI Ultra.