Exynos 2700 : Samsung promet mieux que Qualcomm, mais peut-il vraiment tenir ses promesses ?

Le géant sud-coréen a officiellement évoqué pour la première fois l’existence de sa prochaine puce lors de sa conférence de résultats du premier trimestre 2026.

Samsung a levé le voile sur l’Exynos 2700 lors de son appel aux investisseurs pour le premier trimestre 2026. C’est la première fois que l’entreprise reconnaît publiquement travailler sur ce successeur de l’Exynos 2600, après plusieurs mois de rumeurs et de fuites. La société affirme que le développement se déroule conformément au calendrier prévu et qu’elle espère, avec cette nouvelle puce, conquérir des parts de marché supplémentaires grâce à des performances en intelligence artificielle améliorées.

Une puce gravée en 2nm de deuxième génération

L’Exynos 2700 devrait reposer sur un procédé de fabrication 2nm GAA de deuxième génération, une évolution par rapport à celui utilisé pour l’Exynos 2600. Samsung mise sur cette transition pour améliorer les performances globales et l’efficacité énergétique de sa puce.

Comme pour les générations précédentes, Samsung ne développe pas ses propres cœurs CPU ou GPU, et s’appuie sur les architectures d’ARM. Des fuites de benchmarks ont par ailleurs indiqué que l’Exynos 2700 embarquerait un cluster CPU à dix cœurs, une configuration différente de celle de son prédécesseur. Les premiers tests suggèrent que Samsung cherche avant tout à proposer une version plus aboutie et plus stable de l’Exynos 2600, plutôt qu’un bond technologique radical.

Des défis à relever sur la consommation énergétique

Si Samsung affiche ses ambitions, l’Exynos 2600 traîne encore quelques lacunes que son successeur devra corriger. Des tests ont montré que cette puce peut atteindre des pics de consommation autour de 30 watts sous charge intensive, un niveau comparable à celui de certains processeurs pour ordinateurs portables. Ces pointes de consommation engendrent des températures élevées et peuvent provoquer du bridage thermique, ce qui nuit à l’expérience utilisateur.

Pour que l’Exynos 2700 soit adopté plus largement dans la gamme Galaxy S27, Samsung devra donc apporter des optimisations significatives sur ce point.

Un enjeu stratégique face à Qualcomm

Derrière cette annonce se dessine une intention claire de la part de Samsung : réduire sa dépendance à l’égard de Qualcomm et de ses puces Snapdragon. Jusqu’ici, les modèles Galaxy haut de gamme embarquent selon les marchés soit un Snapdragon, soit un Exynos. Samsung souhaite visiblement que l’Exynos 2700 occupe une part plus importante des expéditions de Galaxy S27.

La tâche ne sera pas simple. Qualcomm prépare de son côté ses propres puces gravées en 2nm, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 et le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, qui constitueront une concurrence directe au moment du lancement des prochains Galaxy.

Pour l’instant, Samsung n’a communiqué aucune précision supplémentaire sur les caractéristiques techniques de l’Exynos 2700 au-delà de l’amélioration des capacités d’IA. Les détails complets devraient être dévoilés à l’approche du lancement, attendu pour accompagner la série Galaxy S27.