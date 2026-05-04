La carte graphique la moins chère de Nvidia peine à convaincre, et les chiffres le confirment

Absente des radars Steam pendant près d’un an, la RTX 5050 fait enfin son entrée dans les données, mais son positionnement tarifaire jugé peu compétitif se reflète directement dans ses chiffres d’adoption.

La GeForce RTX 5050 de NVIDIA vient d’apparaître pour la première fois dans le sondage matériel mensuel de Steam. Une arrivée tardive pour cette carte d’entrée de gamme, qui se retrouve d’emblée dans une position modeste face à la concurrence.

Une apparition longtemps attendue

Alors que la quasi-totalité des GPU de la série RTX 50 figurait déjà dans les relevés de Steam, la RTX 5050 brillait par son absence, et ce malgré un lancement remontant à mi-2025. La carte est désormais référencée dans les deux versions, ordinateur de bureau et ordinateur portable, même si la variante laptop était apparue dans les données deux mois plus tôt.

Cette version portable reste pour l’instant plus représentée que la déclinaison desktop. Dans l’ensemble, la RTX 5050 affiche une part de marché de seulement 0,17 % sur Steam, ce qui la place loin derrière les autres membres de la famille RTX 50. La RTX 5070 demeure la carte de cette génération la plus utilisée parmi les joueurs Steam, avec une part avoisinant les 3 %.

Un positionnement tarifaire qui pèse sur les ventes

La faible adoption de la RTX 5050 s’explique en partie par son prix de 249 dollars, jugé peu attractif au regard de ses performances. La RTX 5060, plus rapide, s’est longtemps vendue aux alentours de 300 dollars, voire en dessous, ce qui a naturellement orienté les acheteurs vers cette dernière.

La situation s’est toutefois compliquée récemment avec des tensions sur les approvisionnements en mémoire RAM, qui ont affecté la disponibilité de certains modèles.

Un seul GPU RDNA 4 et une augmentation de la VRAM moyenne

Fait notable : la RTX 5050 pointe actuellement sous la Radeon RX 9070 d’AMD, qui est à ce jour le seul GPU de l’architecture RDNA 4 à apparaître dans le sondage Steam. Cette carte AMD détient 0,18 % de part de marché, soit légèrement plus que la RTX 5050. Les variantes RX 9070 XT et la série RX 9060 restent pour leur part absentes des données publiées.

Le sondage de Steam met également en lumière une tendance de fond : la montée en puissance des GPU équipés de 16 Go de VRAM. Ces derniers représentent désormais 23,51 % du parc recensé, contre 26,76 % pour les cartes à 8 Go, qui restent les plus répandues. L’écart se resserre, et il n’est pas exclu que les GPU 16 Go dépassent les 8 Go dans les prochains mois, reflet d’une évolution progressive des attentes des joueurs en matière de mémoire graphique.