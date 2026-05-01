Une licence officielle Windows 11 pour 19€ ? C’est possible et parfaitement légal !

Passer à Windows 11 offre de nombreux avantages, mais son coût peut freiner. Heureusement, des alternatives existent pour payer moins cher, en toute légalité, grâce au marché des licences d’occasion.

Les raisons de passer sous Windows 11 sont nombreuses : profiter de mises à jour de sécurité renforcées, moderniser son interface, améliorer les performances en jeu, mieux gérer le multitâche, optimiser l’autonomie, exploiter les technologies récentes, anticiper la fin de Windows 10 et bénéficier d’une intégration accrue des services Microsoft.

Mais si vous n’avez pas envie de débourser plusieurs centaines d’euros sur le site de Microsoft, il existe une solution très économique et sans danger : acheter une licence Windows 11 sur le site de VIP-URcdkey. En effet, le site propose des licences Microsoft à des prix hyper intéressants, 19€ pour Windows 11 Home Edition, 14€ pour Windows 11 Entreprise LTSC ou encore 51€ pour Office 2019 Professional.

Vous pouvez légitimement vous demander comment le site parvient à proposer des prix aussi bas. Le secret repose sur la législation concernant la revente de logiciels d’occasion en vigueur en Europe (on vous en dit plus en bas d’article).

🔥 Les licences Windows et Office à ne pas manquer sur VIP-URcdkey

Voici notre sélection de licences Microsoft disponibles sur le site de VIP-URcdkey.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,78€ (au lieu de 73,97€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,46€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25

Pack Windows + Office

Mais surtout n’oubliez pas le code promo TOMS25 réservé aux lecteurs de Tom’s Hardware pour bénéficier d’une réduction de 30% !

👉 Comment procéder à l’installation ?

Installer Windows 11 peut se faire de deux façons, selon l’état de votre PC. Si une version de Windows est déjà présente, la méthode la plus simple consiste à entrer une nouvelle clé de produit. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Système > Activation, puis cliquez sur Modifier la clé de produit et saisissez votre licence. Le système s’activera automatiquement en quelques étapes.

En revanche, si votre ordinateur ne dispose plus de système d’exploitation (ou si vous souhaitez repartir de zéro), il faut procéder à une installation complète. Commencez par télécharger l’outil officiel de Microsoft permettant de créer un support d’installation.

Lancez ensuite cet utilitaire et choisissez l’option pour créer une clé USB d’installation. Une fois prête, redémarrez votre PC en démarrant sur cette clé USB (via le BIOS ou le menu de démarrage). L’installation de Windows 11 se lancera automatiquement : il suffira de suivre les instructions à l’écran et de saisir votre clé fournie par VIP-URcdkey lorsque cela vous sera demandé.

Dans tous les cas, privilégiez toujours les outils officiels de Microsoft pour garantir une installation fiable et sécurisée.

⚖️ Que dit la loi ?

La revente de logiciels d’occasion en Europe repose sur un cadre juridique précis, principalement issu du droit d’auteur et de la jurisprudence européenne. Le texte fondateur est la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009, qui encadre la protection des programmes informatiques et introduit le principe d’épuisement des droits (article 4§2). Ce principe signifie que, après une première vente dans l’Union européenne, l’éditeur ne peut plus contrôler les reventes ultérieures du logiciel.

Ce cadre a été clarifié par un arrêt majeur de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rendu le 3 juillet 2012 dans l’affaire C-128/11, UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.. La Cour y affirme que la revente de licences logicielles est légale, y compris pour des logiciels téléchargés en ligne, dès lors que la licence est accordée pour une durée illimitée et contre paiement.

Cette décision a ouvert un véritable marché secondaire du logiciel dans toute l’Union européenne. Elle précise aussi plusieurs conditions : le vendeur doit cesser d’utiliser sa copie, la licence ne peut pas être dupliquée, et l’éditeur ne peut pas s’opposer contractuellement à la revente.

Depuis 2012, cette jurisprudence s’impose à tous les États membres et constitue la base légale des licences d’occasion aujourd’hui et permet à VIP-URcdkey d’offrir des tarifs hyper intéressants !