Horizon Zero Dawn n’est pas très bien optimisé sur les anciens GPU

Depuis le 7 août, les joueurs PC peuvent profiter du jeu Horizon Zero Dawn de Guerrilla. Le titre est sorti initialement sorti sur PlayStation 4 en 2017. Restait donc à découvrir comment le soft allait se comporter sur la plateforme qui l’accueille. Pour l’instant, il souffre de quelques bugs. Parmi ceux-ci, l’absence de filtre anisotrope, la présence de saccades, ou encore certaines animations bloquées à 30 images par seconde. En outre, d’autres bugs plus spécifiques apparaissent. Par exemple, le manque de déformation de la neige, comme illustré dans la vidéo ci-dessous.

Logiquement, on suppose que Guerrilla corrigera ces désagréments via un futur patch. En tout cas, le studio y travaille. Maintenant, si vous vous demandez comment le jeu tourne sur PC, le site DSOGaming propose un dossier complet sur le sujet. Les points clefs sont exposés plus bas.

Le titre exploite bien les cœurs / threads à sa disposition

En préambule, rappelons la configuration minimale préconisée pour Horizon Zero Dawn : processeur Intel Core i5-2500K à 3,3 GHz ou AMD FX 6300 à 3,5 GHz, 8 Go de mémoire et carte graphique NVIDIA GeForce GTX 780 (3 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go).

Niveau processeur, bonne nouvelle, Horizon Zero Dawn exploite bien les cœurs / threads qui lui sont alloués. En effet, l’augmentation du nombre d’images par seconde se corrèle plutôt bien avec ces deux critères.

Pour les tests de cartes graphiques, John Papadopoulos de DSOGaming a mobilisé un processeur Intel Core i9-9900K avec 16 Go de DDR4-3600. Les cartes graphiques testées sont les Radeon RX580 et RX Vega 64 pour AMD, RTX 2080 Ti et GTX 980 Ti pour NVIDIA. La machine tourne sous Windows 10 64 bits avec le pilote GeForce 451.67 et Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1.

Avec les détails en extrême, parmi les références mentionnées ci-dessus, seule la RTX 2080 Ti dépasse les 60 ips en 1080p. De plus, les GTX 980 Ti et Vega 64 font à peine mieux que la RX 580. Or, théoriquement, elles devraient offrir un écart plus important. Ainsi, le titre ne semble pas très bien optimisé sur les vieux GPU, y compris sur le haut de gamme de l’époque.

Enfin, sur un plan purement esthétique, Horizon Zero Dawn serait l’un des plus beaux open-world disponibles sur le marché, à en croire John Papadopoulos.