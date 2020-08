L’émulateur RPCS3 propose désormais du multijoueur

Pour l’instant limité à deux jeux, Demon’s Souls et Bomberman Ultra.

Le célèbre émulateur de PlayStation 3 RPCS3 permet désormais de jouer en ligne sur certains jeux. Un dénommé GalCiv a en effet mis au point un serveur privé baptisé RPCN. Disponible en open source, c’est une sorte de PSN émulé.

Bien sûr, n’espérez pas jouer avec vos amis présents sur PS3. Pour jouer en multijoueur et en coopération, les adversaires ou partenaires doivent eux aussi être sur PC et utiliser RPCS3.

Vidéo : un gain de 10 ips pour Red Dead Redemption ou encore inFamous sur RPCS3

Plus de jeux à l’avenir

L’implémentation est loin d’être complète pour le moment. Ainsi, RPCN ne prend en charge qu’un faible nombre de jeux ; concrètement, seulement deux. Ces derniers sont Demon’s Souls et Bomberman Ultra. Néanmoins, c’est déjà une très belle avancée et on peut faire confiance à l’équipe pour ajouter d’autres titres d’ici quelques semaines ou mois.