HyperX fait le plein d’accessoires gaming dont un casque et une manette pour enfants

La marque gaming HP HyperX vient de dévoiler toute une gamme de nouveaux accessoires et périphériques. Étrangement, il ne s’agit pas uniquement de produits conventionnels mais aussi de nouveaux appareils à destination des joueurs les plus jeunes.

HyperX Cloud Mini et HyperX Clutch Tanto© HP

C’est donc lors du salon CES 2024 qu’Hyper X a présenté plusieurs accessoires : un clavier et une souris gaming mais aussi des accessoires de taille réduite spécialement conçus pour les têtes blondes : le casque HyperX Cloud Mini et la manette HyperX Clutch Tanto.

Les casques de jeu HyperX Cloud Mini offrent une expérience sonore immersive aux jeunes joueurs, les versions pour adultes comme le HyperX Cloud III étant certainement trop grands pour de si petites têtes. Conçus pour être compacts, ces casques sont disponibles en version filaire et sans fil, avec des options de limitation du volume pour assurer une expérience de jeu confortable et sûre.

La mini manette filaire HyperX Clutch Tanto complète l’ensemble en offrant un accès facile à tous les boutons et une compatibilité étendue avec les consoles Xbox Series X|S, les PC, les Steam Deck et les appareils Android.

C’est intéressant de voir un constructeur proposer des périphériques adaptés aux enfants. En revanche, on peut se demander si cela n’est tout de même pas un peu gadget. Le casque doit sortir en mai au prix de 50 euros, tandis que la manette sera vendue 40 euros.

HyperX Alloy Rise ©HP

Les adultes ne sont pas en reste et profite d’un nouveau clavier et d’une souris

Évidemment, ce n’est pas tout et la marque spécialisée dans le jeu d’HP a pensé aux joueurs d’une tranche d’âge plus avancée avec un clavier inédit et une souris sans fil ultra légère. Pour commencer, l’HyperX Alloy Rise se distingue en tant que premier clavier gaming hot-swappable pouvant être personnalisé en cours d’utilisation.

Disponible en deux versions, une de grande taille ainsi qu’une autre 15% plus petite, le clavier est équipé de touches HyperX Linear en plastique PBT plus résistantes. L’éclairage RGB a été amélioré et devrait s’ajuster automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. De plus, le clavier est capable d’enregistrer jusqu’à 10 profils de personnalisation différents.

Enfin, HyperX a présenté sa souris HyperX Pulsefire Haste 2 Mini, à la fois légère et aux performances élevées, selon les dires du constructeur. Conçue pour les joueurs recherchant une souris gaming ultra-légère, elle offrirait une autonomie impressionnante de 100 heures.

HyperX Pulsefire Haste 2 Mini ©HP

Elle est également équipée d’un capteur HyperX 26K pour plus de précision, d’une connectivité en double mode sans fil, de boutons étanches à la poussière et d’une bande de préhension adaptative pour favoriser la prise en main.

Le clavier Alloy Rise devrait être disponible au printemps pour 200 euros, tandis que la version plus petite coûtera 170 euros. La souris Pulsefire Haste 2 Mini, elle sera disponible en janvier et devrait se vendre aux alentours de 80 euros.