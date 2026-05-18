Grâce à Epic Games, la Switch 2 va enfin permettre de jouer en 60 fps

Epic Games a dévoilé une version préliminaire d’Unreal Engine 5.8, qui intègre un nouveau mode d’éclairage global allégé ciblant les 60 images par seconde sur les consoles portables. Une évolution qui pourrait lever l’un des principaux obstacles techniques auxquels se heurtaient jusqu’ici les développeurs sur Nintendo Switch 2.

Epic Games a publié il y a quelques jours une version préliminaire d’Unreal Engine 5.8, qui introduit notamment un nouveau mode d’éclairage global conçu pour fonctionner à 60 images par seconde sur les systèmes portables, dont la Nintendo Switch 2.

Un Lumen allégé pour les appareils moins puissants

La nouveauté la plus notable de cette version concerne Lumen, le système d’illumination globale en temps réel du moteur. Un nouveau mode baptisé “Lumen Medium Quality” fait son apparition : selon la feuille de route officielle d’Epic, il est “deux fois plus rapide que Lumen en qualité haute”, lequel cible déjà les 60 fps sur PlayStation 5. Ce mode intermédiaire est décrit comme le nouveau défaut pour les consoles portables de génération actuelle, où il permettrait d’atteindre les 60 images par seconde tout en préservant la direction artistique des jeux reposant sur l’illumination globale. Il sera également disponible sur PC.

Jusqu’ici, les portages de jeux développés sous Unreal Engine 5 sur Nintendo Switch 2 avaient nécessité des compromis techniques significatifs. Aucun d’entre eux ne proposait simultanément Lumen et Nanite, deux des fonctionnalités centrales du moteur. L’arrivée de ce mode allégé pourrait changer la donne pour les développeurs qui ciblent la console de Nintendo.

MegaLights et d’autres fonctionnalités au programme

Unreal Engine 5.8 ne se limite pas à cette évolution de Lumen. MegaLights, le système d’éclairage dynamique à grande échelle, passe en version de production complète dans cette mise à jour, après plusieurs cycles en phase expérimentale. Il promet des workflows d’éclairage plus rapides et plus stables, avec de meilleures performances sur les consoles de génération actuelle et les appareils portables.

Parmi les autres ajouts figurant dans la version préliminaire :

Mesh Terrain (expérimental) : une nouvelle architecture basée sur des maillages 3D pour construire des environnements de grande envergure, compatible nativement avec la génération procédurale de contenu.

(expérimental) : une nouvelle architecture basée sur des maillages 3D pour construire des environnements de grande envergure, compatible nativement avec la génération procédurale de contenu. Améliorations du PCG (Procedural Content Generation) : il devient possible d’effectuer des modifications manuelles directement sur du contenu procédural sans perdre la logique sous-jacente.

(Procedural Content Generation) : il devient possible d’effectuer des modifications manuelles directement sur du contenu procédural sans perdre la logique sous-jacente. Procedural Vegetation Editor : des mises à jour permettent de créer des végétaux compatibles Nanite directement dans l’éditeur, avec la possibilité d’importer des maillages depuis des outils externes.

: des mises à jour permettent de créer des végétaux compatibles Nanite directement dans l’éditeur, avec la possibilité d’importer des maillages depuis des outils externes. MetaHuman Crowd Plugin : un nouvel outil pour peupler des environnements en temps réel avec des foules de personnages MetaHuman, de quelques dizaines à plusieurs milliers d’individus.

Une sortie stable pas encore datée

La version préliminaire d’Unreal Engine 5.8 est disponible depuis quelques jours sur le site officiel d’Epic Games. La date de sortie de la version stable et définitive n’a pas encore été communiquée. Epic travaille depuis plusieurs mois à améliorer les performances de son moteur, un chantier que la société elle-même ne présente pas comme achevé.