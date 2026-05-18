GTA 6 : Pourquoi vous ne pourrez finalement pas le précommander ce lundi

Alors que l’excitation des fans était à son comble après une fuite de l’enseigne Best Buy, de nouvelles révélations d’insiders viennent doucher les espoirs d’une ouverture imminente des précommandes. Rockstar Games préparerait également une stratégie de communication sans précédent, verrouillant l’accès aux tests presse pour protéger son futur blockbuster de toute fuite.

Plusieurs informateurs ont mis en doute, ce week-end, deux informations qui circulaient avec insistance autour de la sortie de Grand Theft Auto VI : l’ouverture des précommandes dès lundi 18 mai, et l’envoi de copies du jeu à la presse avant le lancement.

L’e-mail de Best Buy, légitime mais sans suite immédiate

Tout a commencé avec la découverte d’un e-mail envoyé par la plateforme d’affiliation Impact au nom de Best Buy, laissant entendre que les précommandes de GTA 6 ouvriraient le 18 mai. L’information a rapidement alimenté les spéculations parmi les fans du jeu.

Tom Henderson, journaliste et informateur reconnu dans le milieu du jeu vidéo, a réagi lors du dernier épisode du podcast Insider Gaming Weekly. Il confirme que l’e-mail en question est bien authentique, il a été envoyé par Impact, mais tempère les attentes : selon lui, rien de concret ne devrait se passer avant juillet, voire août, période à laquelle Take-Two Interactive tiendra son prochain appel aux investisseurs.

Henderson évoque plusieurs hypothèses pour expliquer cet e-mail : une annonce initialement prévue puis repoussée, ou simplement une erreur d’envoi. « Nous ne savons tout simplement pas », admet-il. Il note par ailleurs que ni Best Buy ni Impact n’ont souhaité commenter la situation, ce qu’il juge compréhensible compte tenu de la pression exercée par Take-Two.

Pas de copies de test, mais un événement presse sécurisé

L’autre information du week-end concerne le traitement réservé aux médias. Un journaliste brésilien ayant travaillé pour des sites comme Omelete et UOL indique que Rockstar Games n’enverrait pas de copies du jeu aux journalistes ni aux créateurs de contenu. Le studio préférerait organiser un événement de test dans un lieu sécurisé, afin de limiter les risques de fuites.

Une position similaire a été exprimée pendant le podcast Insider Gaming Weekly par le YouTubeur Nukov, bien que ses propos aient davantage les accents d’une spéculation que d’une information sourcée : « Il n’y aura pas de previews de GTA 6. Il n’y aura pas de copies envoyées. Il n’y aura rien. »

Cette approche constituerait une rupture notable avec les habitudes de Rockstar. Pour Red Dead Redemption 2, sorti en 2018, le studio avait bien distribué des codes de test à la presse en amont du lancement. Recourir à un événement presse fermé n’est toutefois pas sans précédent dans l’industrie, notamment pour des productions très attendues où le risque de fuite est jugé élevé.