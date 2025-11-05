Kingston Fury lance un SSD de 8 To, avec des débits de 14 800 Mo/s

Kingston a lancé son SSD Fury Renegade G5 en version 8 To, un modèle PCIe 5.0 atteignant jusqu’à 14 800 Mo/s en lecture et 14 000 Mo/s en écriture, destiné aux utilisateurs recherchant haute capacité et performances extrêmes.

Kingston a annoncé une nouvelle déclinaison de son SSD haut de gamme Fury Renegade G5, désormais disponible dans une capacité de 8 To. Ce modèle s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un espace de stockage important sans compromis sur les performances, avec des vitesses de transfert annoncées pouvant atteindre 14 800 Mo/s en lecture et 14 000 Mo/s en écriture séquentielles.

Un SSD exceptionnel dans un monde restreint

Jusqu’ici, seules quelques marques concurrentes, comme Corsair avec son MP700 PRO XT ou TeamGroup avec le T-Force Z54E, avaient proposé des vitesses similaires, grâce à l’utilisation du contrôleur Phison E28. Kingston, de son côté, s’appuie sur le contrôleur Silicon Motion SM2508G, associé à une mémoire NAND 3D TLC BiSC8 à 218 couches, et à une interface PCIe 5.0 x4.

Le constructeur souligne que cette combinaison permet d’allier haute capacité et efficacité énergétique, même si le débat reste ouvert quant à la consommation réelle du contrôleur face à ses concurrents. Le Fury Renegade G5 8 To devient ainsi l’un des premiers SSD du marché à atteindre de telles vitesses sur une capacité aussi élevée.

Une nouvelle version d’un SSD existant

Déjà proposé dans des versions de 1 To, 2 To et 4 To, le Renegade G5 complète désormais la gamme Kingston Fury destinée aux utilisateurs exigeants, qu’il s’agisse de jeux, de montage vidéo haute définition ou d’applications professionnelles nécessitant des débits soutenus.

“Que ce soit pour le travail ou le divertissement, les utilisateurs ont besoin de plus de puissance et d’espace”, a déclaré Keith Schimmenti, responsable de la division SSD chez Kingston. “Cette version 8 To du Fury Renegade G5 répond à cette demande des utilisateurs avancés et des passionnés de matériel.”

Pour l’heure, Kingston n’a pas communiqué le prix ni la date de disponibilité de cette version 8 To, qui devrait toutefois se positionner sur le segment le plus haut du marché. Comme les autres modèles de la gamme, le Renegade G5 bénéficie d’une garantie de cinq ans.