MP700 : le prochain SSD haut de gamme de Corsair atteindra 10 Go/s

Corsair a dévoilé les performances de son MP700 : elles sont plutôt alléchantes.

Crédit : Corsair

Avec l’arrivée prochaine sur le marché des processeurs Ryzen 7000 Series, le PCI-Express 5.0 va enfin faire son apparition sur les plateformes desktop d’AMD. C’est l’occasion pour Corsair de mettre en avant les performances de son prochain SSD, le MP700.

10 Go/s avec un SSD grand public

Doté d’une interface PCI-Express 5.0 x4, ce SSD au format M.2 NVMe serait capable selon le constructeur d’atteindre des débits de l’ordre de 10 Go/s en lecture séquentielle et de 9,5 Go/s en écriture séquentielle. C’est 40% plus rapide, en lecture comme en écriture, qu’un MP600 Pro XT de Corsair également. On ne connait pas encore les caractéristiques techniques exactes de ce nouveau SSD, bien que l’on puisse supposer qu’il embarque un contrôleur SM2508 de Silicon Motion, une puce présentée en février dernier. Le constructeur indique seulement que le MP700 est prêt pour la plateforme AM5 d’AMD, mais que bien entendu rien n’empêche de l’utiliser sur une plateforme Alder Lake ou Raptor Lake.

On notera enfin que la commercialisation prochaine du MP700 (à un tarif hélas encore inconnu) montre que les fabricants de SSD sont désormais prêts à proposer des produits grand-public en PCI-Express 5.0, ce qui n’était pas forcément le cas l’an dernier pour le lancement des processeurs Core Gen12 d’Intel.

Source : Corsair