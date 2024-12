La Nintendo Switch 2 pourrait emprunter une technologie Nvidia pour booster ses performances

La Nintendo Switch 2 pourrait bien emprunter une technologie de chez Nvidia pour le plus grand bonheur des joueurs, offrant une fluidité sans faille !

Alors que la Nintendo Switch 2 reste non dévoilée officiellement, des analyses émergent concernant ses capacités techniques, notamment son utilisation attendue de la technologie Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling). Cette technologie, qui permet d’améliorer les performances graphiques en combinant rendu basse résolution et upscaling, pourrait jouer un rôle central dans les jeux de cette future console. Cependant, des limitations concernant les résolutions en mode portable et sur station d’accueil sont également envisagées.

Du DLSS chez Nintendo ?

La Nintendo Switch 2 sera vraisemblablement équipée d’un processeur mobile, ce qui limite ses performances comparées aux consoles de salon actuelles. La technologie DLSS, déjà bien implantée dans le domaine des jeux sur PC, pourrait permettre d’atteindre des résolutions visuellement satisfaisantes tout en réduisant la charge de calcul.

En mode portable, le rendu natif pourrait se situer autour de 720p ou 900p, avant d’être rehaussé par la technologie DLSS pour des sorties en 1080p. En mode station d’accueil, des résolutions cibles allant jusqu’à 1440p pourraient être atteintes pour des jeux optimisés. Cependant, pour les titres les plus exigeants, en particulier ceux utilisant des moteurs récents comme Unreal Engine 5, les résolutions pourraient rester limitées, notamment en raison de la complexité accrue des détails graphiques.

Indispensable pour les gros jeux

Les jeux actuels les plus gourmands en ressources poseront des défis majeurs à la Switch 2, obligeant les développeurs à trouver un équilibre entre qualité visuelle et performances. Les jeux portés depuis des consoles comme la PlayStation 4 ou la Xbox One devraient offrir des résolutions acceptables, mais les jeux de la génération actuelle pourraient nécessiter des compromis significatifs, avec des résolutions parfois inférieures à 720p en mode portable.

Pour les jeux développés en interne par Nintendo, des choix de design orientés vers des graphismes simplifiés pourraient permettre des résolutions plus élevées, alignées sur la stratégie habituelle de l’entreprise visant à limiter les coûts de développement tout en maintenant une expérience utilisateur fluide.

Une technologie encore à ajuster

La version du DLSS utilisée sur la Switch 2 pourrait différer de celle présente sur PC. Nvidia pourrait concevoir une version allégée et optimisée pour le matériel spécifique de la console, comme l’a fait AMD avec FSR 2 pour certains jeux sur la première Switch. Une telle optimisation pourrait améliorer les résultats visuels, tout en tenant compte des contraintes énergétiques et thermiques inhérentes à un appareil portable.

Une nouveauté pour le confort des joueurs

La Nintendo Switch 2 semble s’orienter vers une intégration intelligente des technologies modernes pour maximiser ses performances malgré des contraintes matérielles. L’utilisation de la technologie DLSS de chez Nvidia permettra probablement d’améliorer la qualité visuelle, tout en nécessitant des ajustements pour les titres les plus exigeants. Des informations officielles sont attendues prochainement pour confirmer ces premières analyses et mieux comprendre les capacités réelles de cette console.